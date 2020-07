Tenere in ordine i giocattoli, ecco qualche idea ingegnosa

Qualunque sia l’età di vostro figlio, tenere in ordine i giocattoli in casa può rivelarsi un’impresa. Ecco qualche idea ingegnosa per metterli a posto in poco tempo.

Tenere in ordine i giocatoli per avere una casa ordinata non deve richiedere troppo tempo.

Giocattoli, giocattoli e ancora giocattoli

Mettere in ordine i giocattoli può essere un’impresa davvero complicata e che sottrae, ogni giorno, parecchio tempo. Non importa quale età ha tuo figlio: anche se ha pochi anni di vita, la tua casa potrebbe essere comunque piena di giochi di ogni tipo: peluches, automobiline, pezzi di costruzioni, per nominarne qualcuno.

Che siano regali dei nonni o dei parenti, oppure premi ricevuti in diverse occasioni, mettere in ordine è davvero difficile. Ovviamente, i giocattoli sono importanti per lo sviluppo del bambino e devono essere, sì tenuti in ordine ma anche a portata di mano.

Cinque idee ingegnose

Sicuramente nella vostra casa, avrai a disposizione una libreria. Se no acquistane una per la cameretta del vostro bambino. Ora che è piccino, al suo interno, disporrai tutti i peluches e pupazzi, aiutandoti con degli elastici, da far passare in lungo e in largo, quasi a creare una grata. Tutti i giochi potranno essere messi in ordine in poco tempo e i presi dal piccolo a richiesta senza far cadere gli altri.

Hai presente quelle tasche da attaccare dietro le ante degli armadi per metterci dentro le scarpe? Invece delle scarpe perché non metterci i pupazzi di tuo figlio? La posizionerai dietro la porta della sua cameretta di modo che abbia, a portata di mano, tutti i suoi peluches.

La stessa cosa potrai fare con la rete venduta per metterci dentro foulard e sciarpe. Al loro posto, metterai i pupazzi.

Ti avanza qualche pallet e pedana in legno? Allora puoi verniciarlo con il colore preferito di tuo figlio, attaccarlo al muro e usarlo come contenitore a muro per i giocattoli. Provare per credere!

Perché non far dondolare i peluche su un’altalena? Potrà essere costruita con corda e assi di compensato leggero e fissata al soffitto con un gancio.