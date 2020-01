Cosa indosseremo la prossima stagione, ce lo dicono le tendenze moda primavera estate 2020. Nate da uno studio attento della passerella devono essere inserite in un proprio stile personale.

Dal romanticismo ritrovato, allo stile maschile, ecco tutte le tendenze moda per il 2020.

Tendenze moda: il ritorno degli anni ’90

Per la primavera/estate del 2020, le tendenze moda prevedono da un lato il ritorno ad una vena romantica, fatta di abiti e top a spallina, dall’altro ad una contaminazione proveniente dal mondo maschile e dello sport. A decidere cosa indosseremo la prossima stagione sono le tendenze vista in passerella ma anche i buyer dei più importanti negozi.

Dato che alcune mode tramontano per poi ritornare ciclicamente, per il 2020 non si prevedono grandi rivoluzioni nei guardaroba. Diversi capi di tendenza, potrebbero esserci già dentro, figli di tendenze passate. Molti stilisti, infatti, hanno segnato il deciso ritorno degli anni ’90 fatto di linee pulite ed eleganti. Con loro, sono tornati i bermuda british dei pantaloncini che non dovranno essere ne troppo lunghi ne troppo corti, ma sfiorare il ginocchio. Potranno essere tranquillamente utilizzati in alternativa al pantalone classico del tailleur.

I capi chiave da avere

Per rimanere in tema romanticismo, la prossima stagione darà molto rilievo all’artigianalità e all’effetto fatto a mano. A tal proposito, il must have di stagione sarà l’abito crochet d’ispirazione boho e in pieno stile anni ’70.

Non dimenticate di inserire un capo in chiffon nel vostro guardaroba. Che sia un top con le maniche trasparenti o una camicia, il gioco vedo/non vedo sarà un imperativo per essere trendy. Lo chiffon diventa simbolo di femminilità e leggerezza.

Intanto, si assisterà ad un altro grande ritorno: quello del berretto con visiera. Che sia sportivo o più chic arricchirà tutti i tuoi prossimi look. Tra gli altri accessori immancabili, spiccano le it-bag strutturate. La forma decisa di una borsa must have accompagnerà tutti i look.