Tendenze beauty, quali sono state le più popolari dal 2010 ad oggi?

Un excursus tra le tendenze beauty che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi dieci anni: dalle sopracciglia super slim al contouring estremo alla Kim Kardashian.

Le tendenze beauty degli anni 10 hanno davvero rivoluzionato il mercato cosmetico.

Le tendenze beauty all’epoca “analogica”

Se facciamo un salto a dieci anni fa e ci dovessimo interrogare su cosa mancava, la risposta è ben precisa: mancavano i social network. O per lo meno, certo Facebook e Youtube erano presenti ma in modo meno pervasivo di come lo sono oggi e, sicuramente, non c’era Instagram.

Nel 2010 mancavano i millennial e persino la gen-z. Uno dei più grandi cambiamenti degli ultimi dieci anni è proprio la condivisione, vera e propria parola d’ordine del secolo. Sembra che se non si registri una story e non la si pubblichi su Instagram, se non ci si scatti un selfie e non lo si condivida, ciò che facciamo non abbia senso e, addirittura, a volte, non esista. Ecco quindi che abbiamo assistito alla nascita di tanti nuovi marchi di make-up, nati proprio sui social e che hanno minato, alla sua base, il mercato stesso. Un esempio su tutti? Kylie Jenner, influencer e madre di uno dei brand di make-up più venduti al mondo.

Quali sono state le tendenze?

Tra le invenzioni più importanti non si può che menzionare la nascita del fondotinta adatto a tutti i tipi di incarnato. L’obiettivo: essere venduto a tutte le donne.

Anche in occidente, poi, si sono introdotti i rituali di bellezza coreani con l’introduzione di maschere di ogni tipo e di creme cc e bb. L’attenzione alla skincare quotidiana è sicuramente triplicata.

Nei primi anni del 10 si è assistito ad un proliferare eccessivo del contouring. Colpa di Kim Kardashian ed il suo truccatore Mario Dedianovic. Il mercato ha dovuto, ovviamente, assecondare la crescente richiesta di correttori ed illuminanti di ogni tipo.

Impossibile non aver notato un’attenzione particolare anche alle labbra che, con il tempo, sono diventate over. Al bando le labbra sottili che sia facendo uso di filler o di rossetti, l’importante è che le labbra siano grandi e truccate.

Come non menzionare le sopracciglia? Le pinzette sembra quasi che debbano starsene a prendere la polvere poiché, le tendenze degli ultimi dieci anni, le vogliono naturali e molto folte. A fare da apri pista Cara Delevigne. Oggi, anche se si assiste ad un ritorno di un glam ispirato agli anni ’90, le sopracciglia sottili, ad ali di gabbiano, non sono di nuovo di moda.