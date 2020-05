“Ho mentito alla De Filippi”. Temptation Island, Vittorio e Katia: lui confessa tutto

Personaggi rivelazione dell’ultima edizione di Temptation Island Nip sono stati Katia Fanelli e il suo fidanzato Vittorio Collina. I telespettatori più accorti ricorderanno che la partecipazione della coppia al love game di Canale 5 si è conclusa nel peggiore dei modi.

Stanco della sfrenata esuberanza della sua fidanzata, il trentaduenne riminese ha preferito mettere un punto alla loro love story e proseguire una conoscenza con la sensuale tentatrice Vanessa Cinelli.

A distanza di mesi dalla fine di Temptation Island Nip, le vicissitudini sentimentali tra la fotonica Katia e l’integerrimo Vittorio si sono spostate nello studio di Uomini e Donne. Ospiti della prima puntata di settembre del Trono classico, i due ex hanno avuto un incontro vis-à-vis.

“A Uomini e Donne ho avuto un confronto con Katia, in presenza di Vanessa. Fino a quel momento non era ancora uscito nulla sulla frequentazione tra me e la tentatrice. A quel punto Maria De Filippi mi ha chiesto di essere chiaro con Katia dicendomi di dirle la verità e che ammettendo il mio innamoramento per un’altra ragazza non ci sarebbe stato nulla di male”

Ecco che emerge in tutta la sua eloquenza la confessione dell’ex protagonista di Temptation Island Nip. Vittorio Collina, con nonchalance e schiettezza, ha ammesso di aver mentito alla conduttrice Maria De Filippi:

“Io, per non ferire Katia e per rispettare la riservatezza di Vanessa, ho detto che quest’ultima per me rappresentava solo un’amicizia. Ovviamente non era così, per quanto mi riguarda. Con il passare del tempo, spinto dall’affetto e dalle sensazioni positive, ho continuato a recarmi a Roma e devo ammettere che ho perso proprio la testa per Vanessa”