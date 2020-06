C’è chi dice no a Temptation Island Vip. Mentre la redazione del celeberrimo love game di Canale 5 continua i casting per il nuovo ciclo stagionale, ecco che arriva l’ennesima defezione.

Si tratta di una rinuncia dal peso importante, visto che sta scatenando polemiche e polveroni social. Attraverso un’intervista al settimanale Nuovo, Lory Del Santo ha annunciato di non voler accettare l’invito a partecipare a Temptation Island Vip 2020.

Dopo insistenti rimorsi, la sessantunenne veronese ha fatto chiarezza, dichiarando quanto segue:

“Per amore del mio Marco dico no alle proposte di Maria De Filippi. Mi piace quel programma e trovo che sia anche molto interessante discutere e mettersi alla prova… Marco invece vorrebbe partecipare a un programma tv senza di me: in mia presenza lui non si sente libero e non riesce a dare il meglio di sé”