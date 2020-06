Ufficializzata la prima coppia di Temptation Island Vip 2020. Le prime dichiarazioni di Antonella Elia e Pietro delle Piane arrivano fulminee.

Non è l’amore che è cieco, ma la gelosia. La folgorante possessività che caratterizza la coppia formata da Antonella Elia e Pietro delle Piane è esplosa e sembra inizi ad assumere livelli incontenibili.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 e il suo compagno sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2020. Il love game di Canale 5, che come ogni anno sarà guidato da Filippo Bisciglia, quest’estate coinvolgerà anche coppie vip.

I primi nomi ufficializzati sui canali social della trasmissione sono quelli di Antonella Elia e del suo partner Pietro delle Piane. I due fidanzati si frequentano da oltre un anno e il loro idillio amoroso sembra solido, a prova di bomba.

Temptation Island 2020, le prime dichiarazioni di Pietro delle Piane

Nel video ufficiale di presentazione, il quarantaseienne calabrese si è definito particolarmente geloso:

“Sono un uomo del sud. Ho una gelosia proprio fisica… Non deve farsi toccare neanche la mano o i piedi”

Una gelosia prorompente che all’interno dello show di Canale 5 potrebbe degenerare e sfociare in manifestazioni plateali. Tra ammalianti tentatori, in cerca di tresche amorose, come farà Pietro delle Piane a dormire sereno e non esser geloso della sua Antonella?

E Antonella Elia, invece? Soffrirà per amore e butterà giù bocconi amari? Conoscendo le sfaccettature della sua personalità, i telespettatori possono facilmente ipotizzare le sue possibili reazioni.

La fragile showgirl piemontese, infatti, potrebbe crearsi non poche fissazioni e paranoie, mettendo in atto veri e propri comportamenti volti a frenare l’ansia. Sì, diciamolo, il suo fidanzato Pietro non è proprio stinco di santo.

Lo scapestrato quarantaseienne calabrese potrebbe lasciarsi tentare e, soprattutto, potrebbe cadere tra le braccia di una sexy tentatrice. E il pubblico di Temptation Island, in fondo, non aspetta altro.

Tuttavia, stando al parere dei leoni da tastiera, il teatrale sentimento di gelosia di Pietro delle Piane puzzerebbe di copione preparato ad hoc. In molti, oggi, vedono una trama studiata a tavolino.