“Tu bloccata sessualmente? Non si direbbe”. Temptation Island Vip, Gabriele Pippo asfalta...

Seconda parte del duello rusticano tra gli ex protagonisti di “Temptation Island Vip”. Ai microfoni di RadioChat, Silvia Tirado la spara e Gabriele Pippo la asfalta.

Le vicissitudini sentimentali di alcuni ex protagonisti di Temptation Island Vip tornano prepotentemente alla ribalta. Dopo l’intervista di Silvia Tirado a RadioChat è giunto il momento della secca replica del suo ex partner, Gabriele Pippo.

Senza tanti peli sulla lingua, il noto trentacinquenne romano si è tolto il proverbiale sassolino dalla scarpa. Il figlio dell’attore comico Pippo Franco ha commentato l’intervista della sua ex dolce metà Silvia Tirado, recentemente rilasciata ad una emittente radiofonica.

Temptation Island Vip, l’ex protagonista Gabriele Pippo replica alle dichiarazioni di Silvia Tirado

Intervistato dallo speaker Alex Achille nella rubrica Red Zone dell’emittente radiofonica RadioChat, Gabriele Pippo ha espresso il proprio punto di vista, pronunciandosi sulla condotta della sua ex compagna di vita:

“Non si è comportata bene nei miei riguardi. Fra me e lei c’è un rapporto esclusivamente lavorativo… e, se vogliamo, di amicizia. Ci sentiamo solo per motivi legati alla sua carriera musicale, essendo io il suo produttore…”

Ma non è finita qui. Lo schietto trentacinquenne romano ha commentato le dichiarazioni rilasciate dalla sua ex, in merito ad un presunto blocco sessuale post Temptation Island Vip:

“Ho ascoltato quanto da lei dichiarato riguardo il suo blocco sessuale. Dalle foto che pubblica su Instagram non si direbbe, ma ci posso anche credere visto che la reputo una ragazza sincera… Ma se fossi in lei, certe foto le eviterei”

All’orizzonte non si intravede nessun epilogo al loro interminabile botta e risposta social. La ventisettenne romana Silvia Tirado continuerà a rilasciare nuove interviste inerenti la naufragata love story con il suo celebre ex? E soprattutto, Gabriele Pippo coglierà la palla al balzo per suonargliene ancora quattro?