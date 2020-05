Fervono i preparativi per Temptation Island Vip e Nip. I casting procedono a passi graduali, ma di sostanza. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti e rumors.

La corsa verso Temptation Island è iniziata da settimane e le indiscrezioni che corrono sul web ci hanno già dato un’idea di quale potrebbe essere la tanto agognata data di partenza del format. I telespettatori, assetati di informazioni, desiderano sapere molto di più e sono sicuri che Canale 5 abbia in serbo scoppiettanti sorprese.

Al momento attuale non possiamo sapere nulla di certo, ciononostante il noto portale TvBlog ha divulgato alcune delle principali novità. Il celebre sito di anticipazioni televisive ha scoperto, tramite fonti attendibili, indiscrezioni esclusive e succose anticipazioni.

Ecco quindi alcuni degli aggiornamenti della prossima stagione di Temptation Island Vip e Nip. Vi anticipiamo che si tratta solo di alcune delle innumerevoli novità che orbitano attorno al celeberrimo love game di Canale 5.

Temptation Island Vip, le indiscrezioni divulgate da TvBlog

Secondo quanto riportato da TvBlog, il countdown per Temptation Island Vip è già iniziato. La cosiddetta “celebrity edition” partirà prima rispetto alla versione Nip e i motivi sarebbero due.

Partiamo parlando in primis dei tempi a disposizione per i casting dell’edizione Nip, che sono stati ristrettissimi. L’emergenza sanitaria Coronavirus ha ostacolato il normale protocollo di selezione dei protagonisti.

In secondo luogo, sembra che Maria De Filippi desideri evitare che Temptation Island Vip vada in onda simultaneamente al Grande Fratello Vip. Motivi che hanno indotto la redazione di Maria De Filippi a procrastinare Temptation Island Nip, facendolo slittare a fine anno.

Sui social network, nel frattempo, i fan del format sono febbricitanti e desiderano scoprire i nomi delle coppie che partiranno per il resort Is Morus Relais. Sfortunatamente, per il momento queste sono le uniche informazioni che sono trapelate. Proveremo a spillarne altre nelle prossime settimane.