‘Ci vergogniamo di te’ Andrea sputtanato dalla moglie dopo Temptation Island: la Caldonazzo lo lascia, lo sfogo durante la puntata

Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti, dopo il confronto al falò con Nathalie Caldonazzo, è stato attaccato dalla sua ex compagna:” I tuoi figli si vergognano di te”

Nella serata di ieri 23 Settembre, è andata in onda una nuova puntata d Temptation Island Vip, dove abbiamo visto alcune novità riguardo le coppie sull’isola. Un momento molto teso quello delle coppie, sopratutto tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo.

Temptation Island, Nathalie attacca Andrea

La coppia Andre e Nathalie, era entrata molto innamorata all’interno del programma, ma pare che le cose, nel corso del tempo siano andate a decadere. Sembra infatti che la coppia sia arrivata al capolinea, proprio quando Nathalie ha visto dei video di Andrea, che lasciavano pochi dubbi sulla sua infedeltà. I due infatti sono arrivati al falò molto agguerriti l’uno con l’altra, accusandosi continuamente a vicenda. La stessa Nathalie, infatti ha puntato il dito contro Andrea, dopo un video che l’ha lasciata di stucco. La donna ha affermato che secondo lei, il suo compagno si sarebbe avvicinato troppo alla single Zoe:

«Nulla giustifica questa love story nata appena sei entrato là dentro – ha detto la Caldonazzo – Non ti vergogni di quello che hai fatto? Te la fai con una ragazza che ha 5 anni più di mia figlia»

Ma a quanto pare Nathalie non è l’unica ad avercela con lui. A scatenarsi contro Andrea, anche la sua ex moglie sui social.

Andre brutalmente attaccata dall’ex moglie

A quanto pare il confronto di ieri tra Andrea e Nathalie non ha interessato solo loro. I due infatti dopo essersi lasciati e andati via da soli dal falò, pare che abbiano suscitato una certa rabbia anche ad un altra persona. Parliamo appunto dell’ex moglie di Andrea, Daniela Pandini, che sui social, avrebbe attaccato il suo ex compagno usando parole molto pesanti.

Daniela ci è andata giù pesante con le parole ed infatti su Instagram la donna scrive:

“Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che, quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te.”

Insomma Andrea pare che sia rimasto nuovamente da sola, ma magari questa storia può servigli da lezione e comportarsi in un futuro come un gentiluomo.