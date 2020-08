Da protagonista di Temptation Island a testimonial di campagne pubblicitarie: come Valeria Liberati ha scosso l’opinione pubblica con i suoi ultimi scatti fotografici di Instagram.

Arriva da un noto format televisivo, ma di “televisivo” ha ben poco. Valeria Liberati, giovane estetista romana con alle spalle una relazione naufragata e una figlia, mastica moda e campagne pubblicitarie come se avesse una comprovata esperienza. La popolarità sta bussando alla porta dei suoi desideri, fino alla realizzazione di alcuni progetti professionali.

Protagonista indiscussa di Temptation Island 7, Valeria Liberati sta facendo parlare di sé non solo per via della suo travagliato rapporto sentimentale con Ciavy, ma anche per le sue ultime foto sui social, che stanno dividendo l’opinione pubblica.

Il suo volto ha già fatto il giro della rete e piccoli brand di moda fanno a gara per averla come testimonial di campagne pubblicitarie. Dopo la sua avventura televisiva, per la fidanzata di Ciavy sono iniziate a piovere telefonate e proposte di collaborazione.

Su Instagram, in particolare, Valeria sta deliziando i suoi followers con scatti fotografici di moda che esaltano la sua bellezza. Malgrado le critiche spietate e i giudizi dei leoni da tastiera, i nuovi progetti professionali della ventiseienne romana stanno prendendo forma.

Temptation Island 7, Valeria Liberati si reinventa testimonial di moda: si infiamma la polemica su Instagram

I suoi haters le imputano manie di protagonismo e credono che cerchi esclusivamente visibilità. Più si va avanti, più risulta difficile per Valeria imporsi con nuove idee e progetti nel mondo del social marketing. Ciononostante sembra che la sua popolarità stia crescendo.

Il suo profilo Instagram è aggiornato con quotidianità e ha già raccolto 148 mila followers. Non c’è che dire, Valeria Liberati ha messo da parte la sua turbolenta relazione sentimentale con Ciavy per mettersi in gioco come testimonial e influencer.