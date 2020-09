Che cosa rimane dopo un devastante naufragio sentimentale? Una vita da ricostruire e fiducia in cui tornare, piano piano, a riporre. Il naufragio di Valeria si chiamava Ciavy. Un vero e proprio uragano caraibico che le ha sconvolto la vita.

Dopo il turbolento viaggio nei sentimenti di Temptation Island 7, la coppia formata da Valeria e Ciavy ha avuto un glorioso happy ending. Il loro ritorno di fiamma ha suscitato incredulità e sbigottimento nel pubblico.

Dopo un agguerrito falò di confronto finale, nessun telespettatore avrebbe mai creduto ad un loro possibile ricongiungimento. Ciononostante Valeria e Ciavy hanno deciso di comune accordo di concedersi l’ennesima chance, della quale Valeria Liberati a raccontato i dettagli attraverso un’intervista fiume per Super Guida Tv.

Stando alle nuove rivelazioni della fragile ventisettenne romana, dopo la loro partecipazione televisiva a Temptation Island 7 Ciavy sarebbe cambiato:

“Temptation Island ha cambiato me ma anche lui, perché lo ha reso l’uomo che volevo. Ciavy è cambiato e non è quella persona che tutti hanno conosciuto nel villaggio”

Sebbene nel villaggio di Temptation Island il percorso sentimentale di Valeria e Ciavy si sia concluso amaramente, ad oggi Valeria Liberati sta riassaporando la sua ritrovata relazione di coppia. Tuttavia, sull’argomento nozze e figli le sue certezze vacillano:

“Il matrimonio è un sogno che metto per il momento in pausa. Per il momento non vorrei nessun figlio. Devo capire se Ciavy è l’uomo della mia vita e se è cambiato come dice”