Temptation Island, un mese dopo: le coppie che non sono scoppiate, gli ultimi aggiornamenti

Temptation Island 2020 un mese dopo: le ultime news sulle coppie

Uno dei programmi più amati dell’estate è, senza alcun dubbio, Temptation Island.

Il reality show di Canale 5 giunge al termine e i telespettatori sono curiosi di scoprire quali sono le coppie che hanno deciso di proseguire la loro storia d’amore lontano dai riflettori e quelle che hanno scelto di prendere strade diverse.

Temptation Island, un mese dopo

La prima edizione della trasmissione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005, condotto da Maria De Filippi. Nel 2014, è stata prodotta la seconda edizione con il nome di Temptation Island che ha riscosso un enorme successo tra il pubblico, la cui conduzione è affidata a Filippo Bisciglia. Da quel momento è un appuntamento fisso per i fan e, dopo la messa in onda dell’ultima puntata, il conduttore incontrerà le coppie che hanno preso parte al programma per capire come si è evoluto il loro amore una volta finita la trasmissione.

Scopriamo il percorso nei sentimenti delle singole coppie.

La scelta delle coppie

Alessandro e Sofia: dopo una settimana, la coppia ha deciso di lasciare subito il programma dopo il primo falò di confronto. Oggi formano ancora una bellissima coppia.

Valeria e Ciavy: questa coppia ha lasciato il programma non molto dopo. Grazie alla partecipazione a Temptation Island, lui ha scoperto cosa non funzionava. La giovane, infatti, contestava le sue mancanze di attenzioni.

Dopo un mese, circolano diversi voci sui social: c’è chi sostiene che siano insieme, chi invece li vuole separati per sempre. Lo scopriremo presto.

Antonio e Annamaria: La coppia ha trascorso ben quatto settimane e hanno lasciato la trasmissione insieme. Stando ad alcuni rumors, sono ancora fidanzati.

Andrea e Anna: questa sera andrà in onda il falò di confronto e scopriremo cosa hanno scelto di fare dopo la fine del programma.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: Come per la coppia precedete, questa sera avremo modo di guardare il falò di confronto e di certo non mancheranno colpi di scena, dopo l’ultima sfuriata delle conduttrice.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: non ci sono ancora notizie certe sulla coppia, scopriremo stasera cosa è successo tra loro due.