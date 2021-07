La single Rita Urgesi sta attuando una grossolana pantomima e nascondendo il suo vero status sentimentale? Per gli appassionati di Temptation Island 2021, fortunato love game di Canale 5, ormai non sussistono più dubbi.

Da giorni in rete si parla della presunta messinscena attuata da Rita Urgesi, una delle dodici tentatrici di questa edizione. Un po’ più che presunto, in realtà. Si mormora che da anni la ventottenne pugliese sia impegnata sentimentalmente con un tale di nome Giampiero.

A scatenare i sospetti varie indiscrezioni, tra cui una segnalazione inoltrata alla web influencer Deianira Marzano. Dall’alto del suo profilo Instagram, la regina del gossip ha reso pubblico il messaggio di un utente che fornisce minuziosi dettagli:

Alla luce di tale segnalazione, presunta o vera che sia, la diretta interessata smentirà i rumors e spazzerà via ogni dubbio? Gli aficionados di Temptation Island sono in fermento.

I followers di Deianira ci fanno sapere che Rita, una delle tentatrici di #TemptationIsland sarebbe fidanzata da tanti anni e il suo moroso la starebbe coprendo per farla debuttare nel programma. Ma in che razza di mondo viviamo? cosa non si fa per soldi

— Your morning sunshine 😇 (@hopeangel365) July 4, 2021