Temptation Island scoppia un’altra coppia: ecco i due vip che si sono detti addio

Tempataion Island: arriva la fine dell’amore anche per un’altra celebre coppia del programma di Canale Cinque. Ecco chi si è detto addio

Hanno finalmente rivelato la loro situazione sentimentale i due ragazzi che hanno partecipato qualche anno fa al famosissimo programma sull’amore di Canale Cinque Temptation Island. Parliamo infatti dei due giovani ragazzi Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. A raccontare il tutto nei dettagli è stato proprio il giovane ragazzo.

Andrea Zenga e Alessandra si sono lasciati

La bellissima coppia di Temptation Island si è detta addio. I due infatti hanno messo un punto alla loro storia dopo un anno di relazione. I due sono noti per aver partecipato qualche anno fa alla trasmissione di Canale Cinque sull’amore, Temptation Island. A quanto pare infatti i due entrati nel villaggio molto innamorati hanno messo in discussione la loro storia in poco tempo. A mostrare i propri dubbi sulla loro relazione è stata però fin dall’inizio proprio la giovane Alessandra.

La ragazza come in molti ricordano infatti, ha sempre mostrato un forte interesse nei confronti di un tentatore molto noto al volto di Canale Cinque, parliamo infatti di Andrea Cerrioli.

Il giovane infatti durante la permanenza nel villaggio ha mostrato ad Alessandra molto interesse, tanto che Alessandra ha preso una bella cotta per il bel Andrea. La relazione quindi con Zenga stava per precipitare ma al falò di confronto Zenga tiene il pugno duro e la lascia. Lei però si rende conto di aver perso una persona che lo amava e lo ha implorata di perdonarla, ma il giovane Andrea non ci è riuscito. Le cose però hanno preso una piega diversa una volta usciti dal villaggio, infatti i due si son tornati a sentire e vedere ritrovando nella loro relazione di coppia di nuovo un equilibrio.

Temptation Island, due concorrenti si lasciano

Pare però che le cose non siano andate come dovevano, infatti, circa un annetto dopo i due hanno annunciato la loro rottura.

Il giovane Andrea infatti ha confessato il tutto su Instagram, annunciando la loro decisione sui social:

“Ciao ragazzi, no ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare, ma viste le numerose domande che mi vengono fatte mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro, ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi”.

Scrive Zenga lasciando l’amaro in bocca ai fans che speravano in un ritorno da favola.