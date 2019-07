Temptation Island ‘Sabrina è incinta’, il dubbio di Nicola: provavano ad avere un figlio prima del programma

Temptation Island, una concorrente del reality show di Canale 5 è incinta? Il dubbio sollevato dal fidanzato nella puntata di ieri

La puntata di ieri di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena, ecco cosa è successo.

Temptation Island: Nicola, il dubbio su Sabrina

La seconda puntata del seguitissimo reality show di Canale 5 è stata ricca di colpi di scena. Dopo la messa in onda, sul web si sono scatenati una serie di commenti su un’affermazione del fidanzato di una delle coppie che partecipa al programma: Nicola. La coppia ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza televisiva per conoscersi meglio e capire se ci sarà un futuro per la loro relazione dopo la fine della trasmissione. Sabrina Martinengo ha deciso di mettere la prova il compagno, più giovane di lei di dieci anni cira, mostrando di nutrire molti dubbi in merito alla loro storia d’amore.

Dopo l’ingresso nel villaggio, Sabrina,sembra aver instaurato un rapporto di complicità con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giulio Roselli. Nel filmato andato in onda, i due sono stati beccati ad amoreggiare e il fidanzato Nicola è stato messo al corrente di quanto stava accadendo tra i due.

Le parole di Nicola

Il concorrente dell’attuale edizione di Temptation Island, Nicola, ha confessato di aver fatto l’amore con la sua compagna sera prima di entrare nel programma e si è lasciato andare in una dichiarazione che ha stupito i numerosi fan della trasmissione:

“Si è fumata il cervello perchè noi abbiamo fatto l’amore la sera prima di entrare. Metti che è incinta! Sta facendo una figura di m….a”

E’ probabile che i due hanno progettato di diventare una famiglia prima di intraprendere questa avventura televisiva ma sembra che Sabrina sia pronta a mettere fine alla loro storia d’amore a causa dei dubbi che nutre nei confronti del fidanzato.