Ribaltone a Mediaset. Anzi, doppio ribaltone. Secondo Alberto Dandolo, sferzante giornalista di Dagospia, oltre all’imminente edizione quasi-vip di Temptation Island, andrà in onda un’ulteriore versione dedicata a coppie non-famose.

Alla fine ha vinto Alessia Marcuzzi. Si parla di Temptation Island, il programma di Canale 5 ora giunto alla settima edizione. O meglio, si parla di una presunta edizione 100% Nip, che sembra stia per fare il suo glorioso ritorno nel mese di settembre.

Dopo insistenti rumors che smentivano la conduzione di Alessia Marcuzzi, arriva un’indiscrezione-bomba direttamente dal celebre sito di gossip Dagospia. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, oltre all’edizione “mista” condotta da Filippo Bisciglia, si profila all’orizzonte una versione 100% Nip.

Secondo la clamorosa spifferata, divulgata a macchia d’olio da Dagospia, Maria De Filippi non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare all’edizione Nip:

“TEMPTATION ISLAND CONDOTTO DA ALESSIA MARCUZZI SARA’ L’EDIZIONE ”NIP”, CON I NON FAMOSI, E ANDRA’ IN ONDA IN AUTUNNO – INVECE LA PROSSIMA SETTIMANA PARTE LA VERSIONE ”QUASI-VIP” CONDOTTA DA FILIPPO BISCIGLIA – NEL DOPO PANDEMIA MARIA LA SANGUINARIA HA RIMESCOLATO LE CARTE DELL’ISOLA DELLE CORNA“