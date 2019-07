Temptation Island, rapporti intimi tra tentatrice e fidanzato: ‘Si sentono i gemiti’

Temptation Island, Massimo il fidanzato di Ilaria passa il weekend con la bella tentatrice Elena, ma un audio choc sembra non lasciare dubbi sui presunti rapporti intimi

Nella puntata serale di Temptation Island andata in onda ieri sera, abbiamo visto protagonista i fidanzati Massimo e Ilaria. I due dopo lunghi litigi sia fuori che dentro il villaggio hanno deciso di chiedere il falò di confronto. Una puntata davvero ricca di intrecci, che ha messo a dura prova il cuore della bella Ilaria

Massimo, il weekend con Elena

Il rapporto tra Massimo e Ilaria era vacillante anche al di fuori del villaggio, ma le cose sono peggiorate proprio quando Massimo si è avvicinato in modo inappropriato con la single Elena. I due hanno instaurato un grande feeling e non c’è dubbio che tra loro ci sia anche una forte attrazione fisica. Seppur fidanzato, Massimo però ha mancato di rispetto alla sua fidanzata Ilaria.

Sguardi, baci e mani sul corpo della single, hanno messo a dura prova la pazienza di Ilaria. La giovane d’altro canto, stufa di subire continue pugnalate da parte del fidanzato, ha deciso di consolarsi a suo modo con il single Javier. I due hanno trovato un ottima intesa scatenando poi la gelosia di Massimo.

Una gelosia che lo ha portato a passare un weekend con la single Elena, mentre Ilaria ha rifiutato di passare in fine settimana con Javier.

Massimo e Elena, rapporti intimi durante il Weekend

I due sembrano divertirsi molto durante la loro uscita fuori villaggio, ma qualcosa turba particolarmente Ilaria. I due oltre a passare giornate intere insieme, pare che abbiano trascorso una notte molto movimentata. Ilaria infatti viene invitata nel pinnettu a vedere un video che riguardava proprio il suo fidanzato Massimo.

Dal video si vede Massimo uscire dalla sua stanza, bussando poco dopo alla porta della single Elena. I due dopo aver fumato qualche sigaretta, si sono scambiati abbracci e coccole, ma un audio strano rivela forse il rapporto consumato tra i due. Le immagini però fornite dalle telecamere di servizio non sono apparse chiare, pare infatti però che l’audio della telecamera non lascia dubbi. In sottofondo si sentono baci e gemiti della giovane single Elena che hanno lasciato la fidanzata Ilaria senza parole. Cosa sarà successo tra i due quella notte? Avranno veramente consumato?