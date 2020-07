Quanto guadagnano i protagonisti di Temptation Island? Scopriamo insieme tutti i cachet dei fidanzati e dei tentatori, motore del programma di Canale 5

Vediamo insieme a quanto ammontano i compensi dei protagonisti di Temptation Island!

Il successo di Temptation Island

Temptation Island è un programma di successo, che viene trasmesso tutte le estati su Canale 5.

Si tratta di un reality show in cui coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore e scelgono di trascorrere 21 giorni separate su due isole differenti. Una volta lì, conosceranno dei giovani single, i “tentatori”, che avranno l’obiettivo di mettere anch’essi in discussione la relazione dei fidanzati.

Fino ad ora, molti dei protagonisti dello show sono riusciti a raggiungere grande notorietà e ad aumentare la vastità del proprio patrimonio. Basta pensare ad Andrea Damante, poi divenuto tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP.

A proposito di patrimonio, scopriamo insieme quali sono i guadagni dei protagonisti di Temptation Island!

Quanto guadagnano fidanzati e tentatori

Quando una coppia sceglie di partecipare a Temptation Island, accetta di rendere pubblica la sua immagine e di porre la propria storia d’amore di fronte all’occhio indiscreto di un pubblico vastissimo. Anche i tentatori corrono il rischio di essere apprezzati o di finire al centro della bufera mediatica per via del loro comportamento.

Partecipando alla trasmissione, però, ogni protagonista sta praticamente ottenendo un lavoro, sfruttando un’ottima opportunità di business. Pare non venga fornito un compenso per i partecipanti allo show, ma i guadagni arriverebbero in seguito, in maniera indiretta.

Ogni puntata di Temptation Island, infatti, registra uno share tra i 3 e i 4 milioni di spettatori. Inoltre, i protagonisti dello show, una volta terminato il programma, diventano spesso influencer su Instagram, dove i loro post possono essere pagati migliaia di euro.

E non è tutto, perché molti altri vengono scelti per partecipare a Uomini e Donne o fanno serate nei locali con cachet dai 3 ai 5 mila euro.