Dopo la fine del loro viaggio nei sentimenti di Temptation Island, la dolce metà di Antonella Elia è tornata sui social. A suggellare il suo ultimo post, una melodrammatica promessa d’amore.

Pietro Delle Piane, carico di nobili propositi e speranze, ha fatto il suo glorioso ritorno sul social network Instagram. Il suo lungo silenzio è stato rotto da una magniloquente dichiarazione d’amore, scritta nero su bianco.

In queste settimane, Pietro Delle Piane non si è esposto e non ha condiviso una delle fasi più delicate della sua vita. Dopo l’ultima decisione di Antonella Elia, l’amareggiato quarantaseienne calabrese si è chiuso in un silenzio ermetico.

Sebbene la coppia sia stata paparazzata insieme in spiaggia, non c’è stato alcun annuncio ufficiale inerente una loro ipotetica riappacificazione. Tuttavia, attorno all’ingarbugliata love story Elia-Delle Piane, in queste ultime ore è giunta una novità.

Pietro Delle Piane rompe il silenzio con un’importante promessa d’amore

L’amore viscerale e profondo per Antonella Elia fa da sfondo al nuovo post di Pietro Delle Piane. L’attore calabrese mantiene solido il suo attaccamento alla showgirl e, il desiderio di tornare con lei, lo ha spronato a tornare attivo sui social e scriverle una toccante promessa d’amore:

“Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te…”

Pietro Delle Piane implora il perdono di Antonella Elia: “Ti chiederò scusa con i fatti”

Attraverso il suo account di Instagram, Pietro Delle Piane ha fatto pubblicamente penitenza, implorando il perdono di Antonella Elia. Sembra esser rinsavito e aver compreso i propri insormontabili errori: