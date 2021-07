Mancavano solo le squalifiche in questa rocambolesca edizione di Temptation Island. I protagonisti del love game di Canale 5 spesso sembrano dimenticare di esser circondati da telecamere e così, in preda all’impulsività, vìolano il regolamento e si lasciano andare a comportamenti inaccettabili.

Tommaso Eletti potrebbe aver commesso un clamoroso scivolone. Il fidanzato di Valentina, scelto dagli autori per la sua proverbiale ingenuità e possessività, avrebbe infranto il regolamento sotto gli occhi di tutti.

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2021, Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sarebbero stati squalificati a pochi giorni dall’inizio delle riprese ufficiali. Secondo i colleghi di Blastingnews, il geloso ventunenne avrebbe tentato la fuga dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua partner nel villaggio limitrofo.

Sebbene, ad onor del vero, la sua possa esser definita una vera e propria violazione del regolamento, il popolo dei social auspica in un provvedimento diverso dalla squalifica.

Non ci posso credere che potrebbero aver squalificato Tommaso e Valentina 😟😫 Se è così, non ha piu senso guardare #temptationisland 😧 E’ l’unica coppia divertente di quest’anno! No, mi rifiuto di crederci! Spero che i siti di tv si sbaglino

— Your morning sunshine 😇 (@hopeangel365) July 3, 2021