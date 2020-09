Crescono i sospetti sulla vera natura della relazione che lega Nadia e Antonio, coppia di Temptation Island Nip. La segnalazione di una telespettatrice getta ombre sui due protagonisti del format.

Una coppia mediaticamente perfetta, ma frutto della finzione? Il più grave dei sospetti travolge Nadia e Antonio, protagonisti di Temptation Island Nip, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. I due fidanzati emiliani sono stati smascherati a poche ore dall’inizio della prima puntata.

Temptation Island Nip, Deianira Marzano riporta una segnalazione su Nadia e Antonio

La segnalazione è stata riportata dalla web influencer Deianira Marzano. Dall’alto del suo profilo Instagram, la caustica napoletana ha condiviso un messaggio ricevuto da una sua followers e telespettatrice del format Temptation Island Nip:

“Deianira, stasera ci sarà Temptation Island e partecipano Nadia e Antonio. Una persona molto vicina a loro ha detto che questi due si erano già lasciati, ma poi quando la redazione li ha contattati, hanno fatto finta di star ancora insieme per partecipare e quindi stanno fingendo solo per business. La conferma verrà data prima o poi comunque”

In base alla segnalazione anonima inoltrata all’influencer napoletana, si deduce che dietro alla relazione sentimentale di Nadia e Antonio potrebbero celarsi dei fini televisivi e strategie ben ponderate. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo.

Ad esaminare la segnalazione ricevuta ci ha pensato lei, Deianira Marzano. La popolare influencer fa notare, in primis, come la love story tra Nadia e Antonio possa esser frutto di una messa in scena.

Ma come capire se ci troviamo davanti ad un amore finto? La segnalazione su Nadia e Antonio ha inevitabilmente gettato ombre e sospetti sulla coppia di Temptation Island Nip, che via via sta perdendo i contorni dell’attendibilità e della credibilità.