Temptation Island anticipazioni: una coppia è già scoppiata al primo falò, ecco cos’è successo

Temptation Island Nip sta per cominciare e, stando alle anticipazioni, una coppia è già scoppiata. Di chi si tratterà? E quando comincerà il format?

Attenendoci ai profili social della trasmissione “Temptation Island“ di Maria De Filippi è stata finalmente rilasciata la data d’inizio del format televisivo di successo che, negli ultimi anni, ha riscosso tanto interesse da parte del pubblico.

Il prossimo 24 giugno, sarà possibile difatti assistere alle presentazioni dei nuovi protagonisti di Temptation Island.

Quindi, stando alle primissime anticipazioni tv, il documentario/reality sulle tentazioni potrebbe iniziare con una coppia che scoppia alla prima puntata.

Confronto-lampo dei prossimi s-fidanzati della stagione

Attualmente non ci è dato conoscere né il motivo della rottura né i nomi dei due famigerati “s-fidanzati”. Il sito-web di Davide Maggio ci anticipa che durante il primo appuntamento del format verrà richiesto un falò di confronto-lampo per la presunta coppia scoppiata.

Temptation Island è proprio nato con questo intento: stanare la natura beffarda in amore del partner ed eventualmente carpire, prima del grande passo del matrimonio, i primi segnali di un possibile futuro tradimento.

Un programma che sceglie in base ai sentimenti

A ben vedere, tutti considerano il programma un format troppo esagerato e particolarmente gonfiato: eppure gli autori si sono premurati di assicurare, ancora una volta, prima di questa edizione del programma, che si tratta semplicemente di ragazzi molto impulsivi e selezionati proprio perché si fanno dominare dai sentimenti ( quindi, non per una questione televisiva e meramente commerciale ).

Anche per questa edizione è stato scelto come conduttore l’amatissimo Filippo Bisciglia: sensibile, pragmatico, d’impatto. Il conduttore, assicurano i produttori, è stato scelto proprio per gestire nel migliore dei modi il “caos” dei sentimenti che, in subbuglio, s’affollano nei cuori e, più spesso che volentieri, li spezzano.

Al via la nuova edizione di Temptation Island!

Non ci resta che augurarci che, anche quest’anno come gli scorsi, Temptation Island condotto dal Bisciglia riscuota lo stesso, straordinario successo. Al via, quindi, l’isola delle tentazioni!