Sale l’attesa per Temptation Island Nip e seguitano ad arrivare rumors sui nuovi protagonisti. Nel cast di Alessia Marcuzzi potrebbe esserci una coppia di Uomini e Donne già nota al pubblico.

La pausa televisiva estiva sta per concludersi e all’orizzonte si profilano grandi novità per i fan di Temptation Island. A cominciare dalla rivelazione di una coppia di protagonisti della nuova edizione timonata da Alessia Marcuzzi.

La succosa indiscrezione riguarda, infatti, il cast di Temptation Island Nip. La spifferata ha come protagonista la coppia di un altra trasmissione televisiva molto seguita, ovvero Uomini e Donne. Una new entry che sta destando clamore tra i fan degli show firmati De Filippi.

L’anticipazione trapela dai principali siti di gossip e riguarda le sei coppie di Temptation Island Nip. Dopo un’edizione d’oro che ha maturato grandi risultati dal punto di vista dei dati d’ascolto, due personaggi semi-noti starebbero per buttarsi a capofitto nel nuovo ciclo stagionale del love game Mediaset.

Temptation Island Nip, new entry nel cast di Alessia Marcuzzi: due volti noti di Uomini e Donne

Si tratterebbe di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, coppia conosciutasi nel celebre dating show di Canale 5. Sebbene in pochi abbiano creduto nell’autenticità del loro rapporto, la loro relazione è sempre stata molto trasparente. Adesso potrebbero rimettersi alla prova nel villaggio di Temptation Island, pregno di insidie e tentazioni.

Com’era prevedibile, i diretti interessati non hanno smentito né confermato tali rumors e ciò ha insospettito il popolo dei social. Numerosi internauti non riescono a capacitarsi: perché inserire una coppia semi-nota in un cast che dovrebbe esser prevalentemente Nip? Un quesito del tutto lecito che, però, non ha ancora trovato risposta.

In attesa di nuove indiscrezioni e comunicazioni ufficiali provenienti dai canali social di Temptation Island, il pubblico resta con il fiato sospeso. Una cosa è certa: nella rocambolesca edizione di Alessia Marcuzzi potrebbe accadere di tutto.