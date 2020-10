Temptation Island, fidanzato accoltellato: ‘La mia fidanzata voleva uccidermi’

Temptation Island, un ex protagonista del reality show accoltellato dalla fidanzata nella notte: ecco come sta dopo l’intervento.

Gli appassionati di Temptation Island sicuramente ricorderanno di Michael De Giorgio, protagonista, insieme all’ex fidanzata Lara Zorzetto, del noto reality show di Canale 5.

Il giovane è stato aggredito nella notte dalla sua compagna ed è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ad un delicato intervento: ecco come sta ora.

Temptation Island, Michael De Giorgio aggredito

La storia d’amore tra Michael De Giorgio e Lara Zorzetto ha tenuto incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo. La coppia aveva deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality show di Maria De Filippi. Tuttavia, durante il percorso sono emersi i problemi e le incomprensioni tra i due fino a falò in cui hanno scelto di prendere strade diverse.

Dopo l’addio, entrambi hanno cambiato vita: la Zorzetto è diventata una influencer molto amata e da poco è mamma del piccolo Mattia nato dalla relazione con Mattia Monaci.

Per quanto riguarda Michael, invece, è un tatuatore molto stimato e apprezzato in paese. Anche lui, da diverso tempo ha una nuova compagna. Nella notte, proprio quest’ultima l’ha gravemente ferito ad una mano e rischia di perdere l’uso dell’arto.

Il racconto dell’ex protagonista sui social

Tramite il suo account personale, Michael De Giorgio ha raccontato che nella notte è stato ferito con una forbice che ha lesionato i tendini della mano. L’intervento è andato bene ma non è ancora chiaro se rimarranno delle limitazioni motorie.

Il giovane inoltre, ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicini in questo drammatico momento ma ammette che il dolore più grande è nascosto dentro al suo cuore e, al momento, non c’è cura per alleviare le sue sofferenze: