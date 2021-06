Temptation Island, riprese concluse: Mennoia ‘dispiaciuta’, l’inaspettata confessione

La nuova stagione di Temptation Island sta per iniziare. A poche ore dalla fine delle riprese, la Mennoia rompe il silenzio, la confessione spiazzante.

Mancano poco più di due giorni all’inizio della decima edizione del celebre Reality ”Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia.

Come è noto il via, scoccherà il prossimo 30 Giugno su Canale 5, dopo settimane di intense riprese, nel corso delle quali non è mancato qualche intoppo.

Ambientato in un bellissimo e lussuoso Resort in Sardegna, il villaggio è stato infatti travolto dalla furia di un ciclone, il quale non ha consentito il normale proseguimento delle riprese.

Poche ore fa, la nota autrice televisiva Raffaella Mennoia, è ritornata sui social, ove ha annunciato la fine delle riprese del programma. Qualcosa però, non sarebbe andata come sarebbe dovuta andare. Ecco tutti i dettagli.

Raffaella Mennoia, la confessione spiazzante

Si preannuncia un’edizione davvero ”particolare”, a rivelarlo è Raffaella Mennoia tra le sue Stories, attraverso cui ha rivelato che da qualche giorno si sarebbero concluse le riprese del Reality che prossimamente andrà in onda su Canale 5:

”Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre, ma è normale”

ha detto l’autrice televisiva, riferendosi probabilmente all’andamento dell’esperienza e delle reazioni delle diverse coppie che hanno deciso di mettersi in gioco e mettere alla prova il loro amore

Raffaella Mennoia: ”Nulla è come sembra”

Non è mancato da parte del volto noto di Canale 5, uno spunto di riflessione, dopo lunghe e faticose settimane di riprese:

”Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra”

e ancora:

”A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”

ha concluso la Mennoia, annunciando in maniera velata, che certamente, come accaduto nelle precedenti edizioni, qualche coppia non resisterà all’onda d’urto generata da Temptation Island, con i suoi tentatori e tentatrici, i quali avranno gettato profondo scompiglio tra le coppie, che tuttavia non solo nel bene ma anche nel male, avranno certamente dato risposta ai loro dubbi.

Quante coppie riusciranno a ”non scoppiare”? Non ci resta che attendere e sintonizzarci il prossimo 30 Giugno su Canale 5, dopo le 21.15!