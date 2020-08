Maria De Filippi ufficializza la nuova edizione di Temptation Island Nip e rivela i motivi che l’hanno portata a preferire Alessia Marcuzzi e rinnovarle la conduzione.

Si scaldano i motori per l’inizio di Temptation Island Nip. L’edizione autunnale partirà in pompa magna mercoledì 9 settembre e la conduzione sarà nuovamente affidata ad Alessia Marcuzzi.

La quarantasettenne romana spadroneggerà per il secondo anno consecutivo al timone di Temptation Island, accompagnando le sei coppie di fidanzati lungo il loro viaggio nei sentimenti. È stata proprio Maria De Filippi a dare l’annuncio ufficiale.

Temptation Island Nip, Maria De Filippi spiega perché ha voluto fortemente Alessia Marcuzzi

Dopo l’edizione mista timonata da Filippo Bisciglia, a guidare la versione Nip ci sarà l’esuberante Alessia Marcuzzi. Intervistata dal magazine Gente, la regina di Uomini e Donne ha così dichiarato:

“Alessia condurrà un’edizione tutta Nip, come si dice, il contrario di Vip, con persone normali. Ci credo di più, con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato”

Analizzando i conduttori disponibili a condurre il love game di Canale 5, Maria De Filippi ha individuato in Alessia Marcuzzi la presentatrice con più carisma e mentalità per far decollare il programma.

Alessia Marcuzzi è subentrata a Simona Ventura e ha condotto la celebrity edition del 2019. Tra un mese esatto sarà alle prese con la nuova edizione, che prevede soltanto coppie non famose. La De Filippi ha ribadito i motivi della sua scelta: