Crescono i sospetti sull’autenticità del rapporto che lega Manuela e Stefano, protagonisti di Temptation Island 2021. Alcune segnalazioni dei telespettatori gettano ombre e dubbi sulla coppia.

Una coppia mediaticamente interessante, ma frutto della finzione? Il tarlo del sospetto si insinua strisciando tra i telespettatori di Temptation Island 2021, love game di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2021, Manuela e Stefano: cresce lo scetticismo dei telespettatori

Stando ad alcune segnalazioni emerse sui principali social, Manuela Carriero e Stefano Sirena avrebbero inscenato una grossolana pantomima. Si mormora che la coppia pugliese abbia simulato un ritorno di fiamma al fine di partecipare al programma televisivo.

Business? Disperata ricerca di popolarità? Per il popolo del web sussistono fondate ragioni per pensare che dietro alla loro love story possa celarsi una strategia televisiva studiata a tavolino.

Al momento attuale i diretti interessati non hanno smentito i rumors e non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Se la smentita non dovesse arrivare, le segnalazioni del pubblico potrebbero macchiare indelebilmente la loro reputazione e credibilità.

manuela e stefano si erano già lasciati all’inizio del programma lui gli ha fatto le corna tutto questo è abbastanza inutile e si sa già come andrà a finire lol — luke (@sonoinfastidito) June 30, 2021

Ma quindi Manuela e Stefano entrano già lasciati? Bellissimo. #temptationisland — eleonorap. (@eleoteque) June 30, 2021

Su Instagram Deianira ha fatto capire che Manuela e Stefano di #Temptationisland non la raccontano giusta. Potrebbero aver finto per partecipare al programma — Hope 😇 angel (@hopeangel365) July 1, 2021

Ma Stefano e Manuela tutto okay amici? Che ci state a fare li se vi siete già lasciati? #TemptationIsland — kjærlig n ;↟ᵃ (@njallers) June 30, 2021