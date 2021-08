Da poco è giunta al termine la nona edizione di Temptation Island, dopo un viaggio nei sentimenti molto intenso e travolgente, soprattutto per la coppia Manuela Carriero e Stefano Sirena.

I due hanno fatto molto parlare di loro, per via della loro storia.

La bella pugliese, durante il reality delle tentazioni, ha preso una bella cotta per il tentatore Luciano Punzo, un vero gentleman.

Il ragazzo è stato intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, dove ha parlato del percorso nel programma di Canale5 e del futuro al fianco di Manuela.

Come tutti sappiamo, Manuela e Stefano hanno deciso di partecipare al programma delle tentazioni perché dal tradimento di lui la loro relazione era drasticamente cambiata.

La Carriero, ancora distrutta dal comportamento del fidanzato, si è lasciata avvicinare da Luciano che, giorno dopo giorno, hanno dimostrato di avere una bella affinità.

Il tentatore partenopeo ha raccontato la prima impressione su Manuela, rivelando:

“Mi è parso subito che avesse qualcosa di diverso e mi ha incuriosito. Quando l’ho vista in disparte, ho deciso di avvicinarmi. Ho sentito una certa sintonia, mi è piaciuto il suo modo di porsi. Mi hanno colpito in particolare i suoi occhi tristi e spenti […] Ho visto una bellezza tipica mediterranea molto simile alle donne della mia terra”.

Il ragazzo è riuscito a conquistarla con il tempo e dopo il falò di confronto tra lei e Stefano, la pugliese ha lasciato il suo fidanzato, uscendo dal programma la fianco di Luciano.

Ma che ne pensa il tentatore del comportamento di Stefano?

“ Io e Stefano siamo due mondi opposti. Siamo molto distanti per il modo di approcciare le donne e intendere il rispetto. Faccio il modello e mi trovo a stretto contatto tutto il giorno con donne davvero stupendo, non mi sono mai sognato di approdare in certi modi.”

Ha aggiunto:

“Non condivido affatto il suo atteggiamento e il suo linguaggio, come il suo modo di guardare le donne […] Secondo me è entrato nel programma già con il piede sbagliato.”

Insomma, il tentatore Luciano non le manda proprio a dire, ma vediamo cosa ha rivelato riguardo la sua relazione con Manuela.

Ovviamente il momento che rimarrà impresso nella nona edizione del reality show, è il bacio che Luciano e Manuela si sono scambiati in spiaggia.

Luciano ha raccontato:

“Il momento del bacio rimarrà impresso per sempre nel mio cuore e nella mia mente […] a un certo punto, senza pensarci due volte, nonostante lei continuasse a pregarmi di non farlo… Mi sono avvicinato sempre più al suo viso fino a sfiorarle leggermente le labbra, fino quando non si è lasciata andare a me […] Dopo quella sera l’ho sentita subito mia”.