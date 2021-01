Rivelazioni choc che attaccano gli autori del programma.

Il concorrente racconta anche uno strano episodio.

Di chi stiamo parlando?

Sofia Calesso, ex concorrente della settima edizione di Temptation Island è stata intervistata da Meteoweek.com e ha raccontato la sua esperienza all’interno del programma.

Aveva partecipato con il suo fidanzato Alessandro Medici, erano usciti insieme ma quando sono tornati alla realtà il fidanzato aveva chiesto una pausa di riflessione.

Ora stanno insieme e stanno anche valutando l’idea del matrimonio.

Sofia è riuscita a mantenere i contatti con le altre fidanzate del reality di Canale 5, ovvero: Annamaria Laino, Manila Nazzaro, Anna Boschetti e anche con Antonella Elia.

Purtroppo non è stato così con la bella Valeria Liberati.

La Calesso ha spiegato che gli atteggiamenti vengono insegnati dagli autori soprattutto a volti conosciuti come Manila Nazzaro e Antonella Elia.

Ha aggiunto che in un’esterna fatta da una di loro due (non ha specificato il nome perché altrimenti era palese di chi parlasse), lei parlava del suo ex compagno e gli autori le hanno chiesto se farlo vedere al fidanzato e mandarlo in onda, la risposta è stata “Sì, così si ingelosisce…”. Ma questo genere di domande non sono mai state poste alle altre concorrenti.

Sofia ha raccontato: “Hanno proprio deciso a tavolino cosa mandare o no in onda, il gioco si è rilevato molto strategico da parte loro.”

Sofia Calesso l’attacco al Gf Vip e l’accusa grave alla Marcuzzi

L’ex concorrente del reality ha confessato di aver seguito tutto il percorso di opinionista dell’Elia.

Riguardo la questione tra Antonella e le due “nemiche” Elisabetta Gregoraci e Samantha De Grenet ha detto:

“ Penso che al Gf Vip, sia stata imboccata. Credo che Antonella abbia interpretato un ruolo che si porta dietro da una vita”.

Inoltre sostiene che:

“Non sia stata tutta farina del suo sacco, sia sulla Gregoraci che su Samantha De Grenet”.

Sofia non si fa proprio mancare nulla, dato che ha parlato pure di Carlotta Dell’Isola al Gf Vip e ha insinuato che per contratto lei non potrebbe essere al Grande Fratello.

Afferma che dietro a questa “scorrettezza” c’è Alessia Marcuzzi dato che si conoscevano già da prima.

“Nella casa è completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto a Temptation e stava simpatica anche a me”

riferendosi sempre a Carlotta.

Inoltre Sofia ha confessato:

“Loro studiano chi deve essere la vittima e chi il carnefice”,

conclude dicendo che ci sono stati dei filmati mandati in onda che hanno distorto la realtà, in qualche modo l’hanno fatta passare per quella che non è.