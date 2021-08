Un noto esperto di gossip, Amedeo Venza, ha rivelato le cifre da capogiro richieste da un personaggio dell’ultima edizione di Temptation Island per una collaborazione social: scopriamo di più.

Partecipare a uno dei programmi trash di Mediaset è un’assicurazione di successo.

Poco dopo la prima apparizione televisiva in programmi come Uomini e Donne o Temptation Island, i social dei concorrenti cominciano ad impazzire per l’aumento dei follower.

E’ proprio ciò che è successo a un concorrente di quest’ultima edizione.

Temptation Island, Amedeo Venza rivela tutta la verità

Molti dei ragazzi e delle ragazze, dopo aver partecipato a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island cercano di approfittare della visibilità per ricavarne un guadagno.

La maggior parte diventano influencer di successo su Instagram, ma qualcuno si monta la testa ed esagera con cifre da capogiro per una sponsorizzazione.

Amedeo Venza, un noto esperto di gossip, ha voluto parlare proprio di questo tema sul suo profilo social, rivelando che un ex concorrente dell’ultima edizione ha richiesto una cifra choc per una collaborazione social: scopriamo la tariffa

Temptation Island, ex concorrente chiede una cifra esagerata

Tutti vogliono diventare ricchi e famosi e si rivela sempre il sogno di qualsiasi persona che entra a far parte dei programmi televisivi.

Amedeo Venza ha reso pubbliche delle conversazioni con uno dei personaggi dell’ultima edizione di Temptation.

Non ha potuto fare nomi, per via della privacy, ma ha mostrato la cifra richiesta per un post di collaborazione per sponsorizzare i prodotti.

In particolare, per una story e un post Instagram 1200 euro + iva.

Un prezzo che fa venire la pelle d’oca, infatti il noto esperto di gossip, ha scatenato un enorme bufera per via dei prezzi richiesti dall’aspirante influencer appena uscita da Temptation Island.

Infatti, ha rivelato:

“Guardate un po’ quanto chiedono le vippone di Temptation Island per una collaborazione per sponsorizzare i prodotti! Ovviamente ho oscurato il nome ma meriterebbe lo sputtanamento totale! 1200 euro per una storia ed un post!? Ma stiamo scherzando? Ma chi siete? Che a settembre non ci ricorderemo manco i vostri nomi”.

Una cifra davvero esagerata che ha scatenato l’intero popolo del web.

