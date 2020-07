Dopo la sua rocambolesca avventura a Temptation Island 7, Alessandro Basciano si pronuncia sulla sua liason con Valeria Liberati e sul bacio galeotto.

Oltre ad incarnare egregiamente il prototipo di tentatore, Alessandro Basciano è il personaggio del momento. Il trentenne ligure ha calamitato l’attenzione collettiva grazie al suo avvicinamento a Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy.

La sua avvenenza ha fatto capitolare la ventisettenne romana, sentimentalmente confusa. Grazie all’irresistibile tentatore, Valeria ha trovato il coraggio di chiudere la sua relazione con Ciavy. Una storia in declino da anni.

Alessandro Basciano e l’intervista a Uomini e Donne Magazine

In questi ultimi giorni, il tenebroso tentatore di Temptation Island 7 ha rilasciato un’intervista-fiume a Uomini e Donne Magazine. Un’intervista inedita, pregna di dettagli e succose rivelazioni:

“Il mio avvicinamento a Valeria è stato qualcosa di naturale e spontaneo. E’ nato tutto non appena l’ho sentita parlare della sua vita di coppia. Nel suo rapporto ho visto tanto del mio vissuto personale e dentro di me è nato un qualcosa che mi ha spinto a credere di poterla aiutare a superare quello che stava vivendo. Sono riuscito ad aprirle gli occhi e farle ritrovare la voglia di credere in se stessa. Certo, tra noi c’è stata davvero tanta fisicità, ma la nostra era una sintonia soprattutto a livello mentale”

Alessandro Basciano e il bacio galeotto a Valeria

È un fiume in piena lo spigliato single di Temptation Island 7. Tra le tante rivelazioni, Alessandro ha appagato la morbosa curiosità del pubblico:

“Non rinnego il bacio con Valeria, semplicemente volevo tutelare la sua persona. Lei era molto preoccupata per l’immagine sbagliata che il pubblico da casa avrebbe potuto avere di lei e io volevo proteggerla dalle critiche avrebbe potuto ricevere al di fuori del programma. Lei era in paranoia, ma ritengo sia stato giusto farlo visto che in quel momento lei si sentiva di farlo. Alla fine si è comportata in modo coerente, visto che il suo rapporto con Ciavy si era ormai consumato e lei è una bravissima ragazza”

Nonostante l’evidente feeling, Alessandro ha sottolineato che con Valeria non ci sarà nient’altro che un’intensa amicizia. Non ha partecipato a Temptation Island per cercare l’amore della sua vita, lui.