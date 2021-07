“A casa non si trucca, sta in pigiama”. Temptation Island, la mentalità...

Il pubblico di Temptation Island 2021 inorridisce davanti alla superficialità di Federico, fidanzato di Floriana. Si riversa in massa sui social ed esprime la propria indignazione.

A scatenare la macchina del fango contro Federico Rasa, protagonista di Temptation Island 2021, ci pensano i leoni da tastiera. Il popolo della rete punta il metaforico ditino contro il fidanzato di Valentina e lo identifica come un maschilista ossessionato dall’aspetto estetico.

Temptation Island 2021, il pubblico si accanisce contro Federico

Quale sia l’opinione dei telespettatori sul modus pensandi di Federico Rasa, la si evince scorrendo il social network Twitter. Gli utenti salgono in cattedra per screditarlo e condannano la sua imbarazzante superficialità:

“Ma in che senso a Federico non sta bene che Floriana indossi il pigiama quando è a casa? Ma cosa vuole? La sua fidanzata dovrebbe indossare un babydoll anche a dicembre con 8 gradi?? Ma fatti vedere da uno bravo”

I moralisti del web spezzano una lancia a favore di Floriana e la invitano a riflettere:

“Il fatto che lui non la apprezzi struccata, che non la desideri anche con il pigiamone, le dovrebbe far capire che merita molto meglio. Una persona innamorata ti vede bella sempre e non ha bisogno di fronzoli. Floriana scappa”

Un proliferare di giudizi lapidari che non fa altro che affossare la reputazione di Federico.

Io team Floriana comunque, NON DELUDERMI QUEEN CON IL PIGIAMA DI PILE #TemptationIsland — 𝓙𝓮𝓼𝓼 🦄 (@lovelyjessxx) June 30, 2021

ma in che senso Federico non sta bene se quando sta insieme a Floriana lei sta in pigiama ma che vuole #TemptationIsland — juliet (@bevsidewatson) June 30, 2021