Lui, lei, l’altra. Nel sotterraneo gioco tra separazione e ritorno di fiamma, Antonio e Annamaria sembrano avere le idee piuttosto confuse. La loro è una love story di travolgente follia e, al contempo, tremendamente ingarbugliata.

Alla vigilia della terza puntata di Temptation Island 7, ecco che arriva un’intervista inaspettata. Miriam, ex moglie di Antonio Martello e madre di sua figlia, ha rilasciato delle dichiarazioni incredibili al sito DonnaPop.

Stando a ciò che è emerso dall’intervista bomba, l’interesse di Antonio verso la sua ex Miriam sarebbe ancora vivo. L’ex partner del turbolento napoletano ha svelato quanto segue:

“Antonio c’è sempre stato, non è mai capitato un periodo in cui non lo sentissi! Mi ha sempre telefonato e ha sempre dichiarato di voler tornare con me, cioè prima e dopo le puntate di Temptation… Che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo. È vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia, non viceversa. Nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni”