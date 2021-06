Temptation Island, chi sono Jessica e Alessandro: il motivo della partecipazione è sconvolgente

Scopriamo tutto sulla celebre coppia di Temptation Island, Jessica e Alessandro. Ecco perchè hanno deciso di partecipare alla trasmissione.

Per la grande gioia del pubblico, sta per ritornare il noto reality condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island.

Ambientata sulle soleggiate e dorate spiagge dell’Is Morus Relais, in Sardegna, provincia di Cagliari, secondo le ultime indiscrezioni, la decima edizione della trasmissione avrà inizio a partire da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5.

Ma adesso scopriamo una delle coppie che prenderanno parte a questa incredibile esperienza, parliamo di Jessica e Alessandro. Ecco perchè hanno deciso di rivolgersi a Temptation Island.

Chi è la quarta coppia ufficiale di Temptation Island 2021

E’ quella formata da Jessica e Alessandro, entrambi 34 anni di Varese, la quarta coppia che prenderà parte al celebre Reality di Canale 5.

I due sono insieme da 7 primavere, e solo negli ultimi due anni hanno intrapreso il passo della convivenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Nell’ultimo periodo però qualcosa ha guastato la loro serenità di coppia, motivo per il quale Jessica ha deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore.

Perchè Alessandro e Jessica partecipano al Reality

Come anticipato, è stata Jessica a prendere la situazione di petto e scrivere alla redazione della trasmissione. La donna, ha rivelato nel video di presentazione, pubblicato sul canale ufficiale di Temptation Island, che quando ha conosciuto Alessandro, 7 anni fa, era un uomo dinamico, ”intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte”.

Tutto però sarebbe cambiato da quando hanno deciso di andare a convivere. Una convivenza che l’avrebbe reso ”una persona fredda e monotona che pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro”.

Da qualche tempo a questa parte starebbero continuamente a casa a guardare la Tv sul divano. Quello che cerca da un’esperienza come quella di Temptation Island? ”Un po di foco e meno noia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

La risposta di Aelssandro alle dichiarazioni di Jessica? Lui si sente ”perfetto” esattamente così com’è. resisterà la coppia alla bufera di Temptation? Riusciranno a riscoprirsi? Staremo a vedere.