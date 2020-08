Una proposta inconsueta, che si potrebbe attuare in grande stile, arriva direttamente da Alessandro Cecchi Paone. Lo stimato giornalista e divulgatore scientifico ha offerto un’idea esplosiva e fuori dagli schemi.

La nuova edizione di Temptation Island Nip continua ad essere l’argomento cardine sui principali siti di anticipazioni tv e gossip. Nella sua consueta rubrica ospitata sul settimanale Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha analizzato l’attuale conduzione del love game di Canale 5 e ha snocciolato alcuni personali suggerimenti.

Temptation Island Nip, doppia conduzione: la proposta di Alessandro Cecchi Paone

Parte da lontano la proposta di una doppia conduzione di Temptation Island Nip, ma non sembra destinata a fare molta strada. Ad avanzarla è stato proprio lui, il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

Tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, il cinquantottenne romano ha replicato ad una lettrice che gli ha inviato una lettera ricca di quesiti inerenti il noto format televisivo di Canale 5. Alessandro Cecchi Paone ha espresso il proprio punta di vista, dichiarando quanto segue:

“La soluzione migliore sarebbe la doppia conduzione. Il programma può cominciare con una coppia solidale per contrasto…”

Temptation Island Nip, il popolo dei social boccia l’idea della doppia conduzione

Sui principali social network, l’idea di una possibile duplice conduzione di Temptation Island Nip ha raffreddato l’entusiasmo dei fan e ha suscitato non poche perplessità. Il popolo del web e gli aficionados dello show Mediaset sembrano non gradire la proposta sui generis lanciata dal giornalista.

Sebbene si tratti di un’idea indubbiamente originale, per il momento il suggerimento di Alessandro Cecchi Paone non sembra stuzzicare l’interesse di Maria De Filippi e degli autori del format. Esattamente come nella stagione televisiva del 2019, la conduttrice Alessia Marcuzzi sarà in grado di subentrare a Filippo Bisciglia e portare al successo la sua edizione.