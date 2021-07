L’infedeltà di Tommaso Eletti, fidanzato di Valentina Nulli Augusti, ha urtato la sensibilità di milioni di telespettatori. All’indomani della seconda puntata di Temptation Island 2021, il popolo dei social si arroga il diritto di esprimere la propria indignazione.

In merito ai cambiamenti repentini del comportamento di Tommaso, i leoni da tastiera si riversano sui social ed esprimono incredulità e disappunto. Nello spazio di pochi caratteri, i moralisti della rete si scagliano a muso duro contro il ventunenne romano:

“RITENGO vergognoso come Tommaso abbia tradito la sua fidanzata davanti le telecamere. L’ha baciata spudoratamente e si è spinto oltre dentro la casetta. Sono mancati 30 MINUTI, mica siamo scemi. Non ho dubbi. È un caso da manuale di psichiatria”

Su di lui le polemiche stentano a spegnersi:

“Tommaso e’ UNA persona minuscola che appena ha potuto ha tradito ogni promessa fatta e parola detta. Ricordatevi che una persona estremamente gelosa non è innamorata, è ossessionata”

Milioni di telespettatori, tastiera alla mano, puntano il dito contro la sua riprovevole infedeltà ed esprimono grande apprezzamento per la reazione dignitosa e decorosa avuta da Valentina.

Tommaso sta proprio male cioè deve davvero curarsi ha tradito lei e le sta addossando colpe inesistenti Valentina ma scappa per cortesia Giulia salvati finché sei in tempo #TemptationIsland

Tommaso, persona minuscola che appena ha potuto ha tradito ogni promessa fatta e parola detta. Ricordatevi che una persona estremamente gelosa non è innamorata, è ossessionata. #TemptationIsland

#TemptationIsland sto pensando ancora al falo di prima e Tommaso fa paura è un manipolatore, questo non è trash, questo sta male e fa manipolazione psicologica e sono allucinata di come li facciano vedere come fosse un tipo di reazione quando è una cosa tossica e morbosa

