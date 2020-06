Maurizio Costanzo ha anche un’anima “trash”. Risulta difficile credere che un giornalista del suo spessore culturale, uno con la sua caratura morale, possa essere un fan incallito dell’Isola delle tentazioni. Una scoperta incredibile, quasi inverosimile, eppure è così.

Nel corso di una recente intervista, rilasciata alla testata online Giornalettismo, l’ottantunenne romano ha parlato della sua passione per lo show condotto da Filippo Bisciglia e, senza imbarazzo alcuno, ha ammesso di essere un grande fan:

“Sono fan della versione con i Nip e non con i Vip. Il Vip ti può fregare, ecco, perché sa far televisione o almeno qualcuno ci prova…”

L’esimio marito di Maria De Filippi si è sbottonato e ha confessato di prediligere la versione Nip a quella Vip. Maurizio Costanzo si sazia di semplicità e spontaneità, preferendo l’autenticità delle dinamiche interpersonali tra coppie non appartenenti al luccicante e frivolo mondo dello spettacolo.

Il distinto conduttore Mediaset ha rivelato, inoltre, di essere entusiasta per l’inizio del nuovo ciclo stagionale di Temptation Island, che delinea un’innegabile ripresa delle produzioni televisive italiane nell’era post-Covid:

“Sono felice riparta TEMPTATION ISLAND, è un primo segnale forte di ripresa, inteso come lavoro non solo per chi fa televisione, ripeto, non dimenticate mai la filiera. Darà serenità e servirà per non pensare ai problemi. Io lo guardo“