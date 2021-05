Temptation Island: forse in arrivo una celebre coppia da Uomini e Donne

Dopo essere usciti dal seguitissimo talk show di Mediaset, Uomini e Donne, una coppia lancia un annuncio a sorpresa su Instagram.

La coppia Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto non si ferma in visibilità e dunque vanno avanti forti della loro storia d’amore, che marcia con il vento a favore.

La copia uscita da Uomini e Donne

Anche se hanno lasciato da poco il dating show condotto dall’amata conduttrice Maria De Filippi Uomini e Donne, vogliono andare avanti nella loro storia e lontani dai riflettori si mostrano felici ai fans che li guardano con invidia e ammirazione.

Il desiderio della coppia di sfuggire ai riflettori per respirare l’aria della normalità, se possibile, della nuova storia d’amore era più che legittima.

Certo dopo tutta questa visibilità catturata dal piccolo schermo passare del tutto inosservati grazie all’ausilio della mascherina potrebbe sembrare facile da attuare.

Ma sarà esattamente questo che vogliono i due piccioncini? Un po’ di anonimato?

E sì perché nelle ultime ore, Massimiliano e Vanessa hanno pensato che forse una diretta Instagram ci voleva per poter rispondere ad alcune delle domande dei tanti fans che quotidianamente arrivano tra i direct.

Nel mucchio delle domande che sono state loro rivolte, qualcuno ha chiesto alla coppia se sia nelle loro intenzioni partecipare alla nuova edizione di Temptation Island.

Diretta su Instagram

A rispondere è stato Massimiliano, come riferisce inews24, che di comune accordo con Vanessa ha ammesso che come coppia non avvertono al “momento” alcuna necessità di partecipare a nuovi reality.

Tuttavia lo stesso Massimiliano non ha voluto chiudere la possibilità di farlo in futuro affermando:

“Non parteciperemo a Temptation Island perché ad oggi credo sia un po’ inutile. Per ora ci godiamo tutto quello che verrà. Magari ci penseremo l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la nostra relazione”.

Massimiliano ha voluto sottolineare come sia la stessa Vanessa ad essere contraria a partecipare essendo notoriamente molto gelosa.

La giovane coppia innamorata e ben lontana dal voler essere messa alla prova, in fondo si amano talmente tanto da poterlo gridare al mondo, come ha raccontato la stessa Spoto in un’intervista rilasciata al Magazine Uomini e Donne. Resisteranno i due alle lusinghe di Temptation Island?

