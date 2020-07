Temptation Island, il falò anticipato finisce in rissa: Bisciglia costretto ad intervenire

Temptation Island, falò anticipato sfociato in una rissa? Scopriamo tutte le anticipazioni relative alle prossime puntate del programma di Canale 5

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con Temptation Island!

Non finirà bene per una coppia?

Proseguono gli appuntamenti estivi con uno dei programmi Mediaset più amati dal pubblico a casa. I telespettatori affezionati a Uomini e Donne proseguono con la visione di una trasmissione che richiama molto quel format, Temptation Island.

Protagonisti del programma, quest’anno, sono coppie nip e vip, come quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia sta regalando attimi davvero esilaranti al pubblico a casa, e sono in molti a chiedersi come finirà la storia tra i due.

In base alle anticipazioni della trasmissione, però, pare proprio che tra i due non finirà affatto bene…

Il falò e la rissa

Sarebbe finito con più di uno schiaffo, infatti, il falò fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island. A svelare questa curiosità choc è Amedeo Venza, volto noto di Uomini e Donne, sempre informatissimo riguardo i retroscena delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Il blogger ha rivelato che l’ex protagonista di Non è la Rai avrebbe richiesto un falò di confronto anticipato, dopo aver ritenuto non idonei alcuni comportamenti del fidanzato.

In base al racconto di Venza, Antonella avrebbe colpito con più schiaffi il compagno nel corso del falò di confronto. La Elia avrebbe dato vita a una molto accesa discussione: ciò avrebbe addirittura costretto Filippo Bisciglia a intervenire in difesa di Pietro.

Non solo parole difficili da digerire per l’uomo, ma anche schiaffi e sberle, che sarebbe stato costretto a tollerare. Alla fine, Bisciglia ha posto loro la classica domanda “Volete uscire insieme?”, chissà cosa avrà risposto la coppia.

Per scoprirlo non rimane che sintonizzarsi sulla prossima puntata di Temptation Island.