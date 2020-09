Temptation Island, ex partecipante picchiata a sangue dal padre

Occhi lucidi, naso gocciolante di sangue e labbro gonfio. Sarebbe questo il bilancio della presunta aggressione a Giada Giovanelli, protagonista dell’edizione 2018 di Temptation Island. La fragile trentenne ha raccontato di essere stata picchiata da suo padre.

Si è mostrata ai suoi 476 mila followers di Instagram con il naso insanguinato. Giada Giovanelli ha accompagnato lo scatto fotografico con poche parole ma coincise: “Ecco mio padre”. Un genitore impulsivo che l’avrebbe picchiata tanto da rendere irriconoscibile il suo viso.

Tramite una Instagram story, Giada Giovanelli si è esposta riportando le violenze subite. L’immagine del suo naso insanguinato lascia poco spazio all’immaginazione:

“Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c… . Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”