Temptation Island, edizione bis: chi conduce, quando inizia, novità

Temptation Island torna su Canale 5 con una nuova edizione dello show, scopriamo quando, chi condurrà il programma e tutte le altre novità

Vediamo insieme tutte le novità della prossima edizione di Temptation Island!

Temptation Island torna su Canale 5

Su Canale 5 torna una nuova edizione di uno dei programmi di Mediaset più amati dal pubblico italiano. Si tratta di Temptation Island, che farà compagnia ancora una volta i fan con un’edizione bis.

Al momento, infatti, è in corso la versione condotta da Filippo Bisciglia, alla quale hanno preso parte coppie note del mondo dello spettacolo italiano, ma anche fidanzati sconosciuti ai più.

Nonostante la versione mista di Bisciglia, il programma di Canale 5 tornerà anche a settembre 2020! A svelarlo, i listini Publitalia, che anticipano l’offerta commerciale pensata dalla rete per la ripresa dei palinsesti autunnali.

Un’edizione Vip e Nip

Anche l’edizione in onda a settembre 2020 pare che sarà mista! Prenderanno parte allo show, infatti, sia coppie vip, famose in italia, che fidanzati sconosciuti, che potrebbero acquisire notorietà proprio con la partecipazione al programma.

A dimostrare ciò sono le selezioni in atto, con i promo annessi: la produzione del reality show ha fatto ripartire i casting e lo ha annunciato con una serie di post pubblicati attraverso i canali social del programma. Ai casting in questione possono accedere sia coppie famose che non famose.

Chi condurrà il programma

Al timone della nuova edizione dello show vi sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi, reduce dall’esperienza dello scorso anno.

La celebre conduttrice sarà anche al timone de Le Iene, la storica trasmissione di Italia 1. La Marcuzzi condurrà uno dei due appuntamenti settimanali del programma assieme al collega Nicola Savino.

Nel frattempo, sarà impegnata, sempre con Mediaset, con Temptation Island Vip e Nip! Per scoprire tutte le novità relative alla nuova edizione dello show non rimane altro che attendere il mese di settembre 2020!