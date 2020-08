Una clamorosa indiscrezione sta insinuando dubbi e sospetti sul personaggio di Ilaria Gallozzi, tentatrice della settima edizione di Temptation Island.

Sembra la trama di una soap, qualcosa che ha dell’inverosimile. Una spiazzante segnalazione sta gettando ombre sul personaggio di Ilaria Gallozzi, protagonista di Temptation Island 7 e tentatrice di Antonio Martello.

Con il suo fascino e la sua femminilità, la ventottenne di Sora ha stregato Antonio, il turbolento fidanzato di Annamaria. Durante il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, tra i due è esplosa un’attrazione fatale, un’alchimia intensa che ha scatenato la gelosia funesta della sua compagna.

Sebbene la coppia sia tornata a casa insieme e abbia regalato un lieto fine ai fan, il pubblico non può dimenticare il grande trasporto emotivo manifestato dalla tentatrice Ilaria. Molti telespettatori hanno creduto, infatti, che la sexy single potesse essere realmente interessata ad Antonio.

Temptation Island 7, clamorosa indiscrezione sulla single Ilaria

Nei giorni successivi all’ultima puntata di Temptation Island 7, sul web si è fatto strada un retroscena bomba che ha messo in discussione il personaggio di Ilaria Gallozzi. Si vocifera di una love story vissuta lontana dai riflettori e tenuta segreta per molti mesi.

Secondo quanto riportato dalla redazione del sito DonnaPOP, Ilaria Gallozzi sarebbe felicemente fidanzata con Andrea Petagna, calciatore di seria A. Una segnalazione che è giunta come un fulmine a ciel sereno.

I fan del love game di Canale 5 sanno bene che per partecipare in veste di tentatrici, le ragazze devono essere necessariamente single. Cosa su cui, a quanto sembra, Ilaria Gallozzi potrebbe aver mentito.

Al momento attuale la diretta interessata non si è pronunciata in merito e non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Se la smentita non dovesse arrivare, tali rumors potrebbero compromettere l’attendibilità e la serietà dello show di Canale 5.