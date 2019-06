Temptation Island anticipazioni: pesanti insulti, una coppia scoppia dopo 4 ore

Anticipazioni Temptation Island stasera: coppia si lascia, motivo della fine della storia d’amore per due fidanzati della trasmissione

La prima coppia di Temptation Island si lascia dopo solo quattro ore, il motivo.

Temptation Island anticipazioni

Tutto pronto per la nuova edizione del reality show di Canale 5. Nel video di presentazione, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere le coppie che si metteranno in gioco per scoprire se la persona che hanno accanto è quella giusta. Sei sono le coppie in gioco e sono formate da: Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea. Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina.

Come ogni passate edizione, le coppie vivranno separati per circa tre settimani all’interno di un villaggio con la presenza di tentatrici e tentatori. Solo al termini dei 21 giorni di routine, le coppie si confrontaeranno. La trasmissione chiuderà definitivamente i battenti il 29 luglio con la puntata “Un mese dopo”

Una coppia scoppia

Questa sera andrà in onda la sesta edizione del programma di Maria De Filippi. Una puntata già ricca di colpi di scena: una coppia del programma si lascia poco dopo l’ingresso nel villaggio. In una recente intervista rilasciata a Leggo.it Secondo il conduttore, Filippo Bisciglia, ha svelato cosa accadrà nella puntata in onda tra poche ore. Nel dettaglio, il conduttore ha spiegato che stasera una delle coppie litigherà ed entrambi decidono di porre fine alla loro relazione:

“A differenza delle scorse edizioni è stato chiesto questo ‘falò di confronto’ solo per alcune parole sentite, e non per qualche gesto in particolare”.

Filippo ha poi aggiunto:

“Quello che è accaduto, secondo me, è l’esatto riflesso del momento in cui vivono i giovani d’oggi, ovvero hanno smesso di parlare e relegano tutto alle chat”.

Non perdetevi la prima puntata in onda questa sera su Canale 5.