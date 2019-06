Temptation Island, Maria De Filippi ‘Sono scioccata’: una coppia al falò dopo 4 ore, ecco cos’è successo

Temptation Island una coppia chiederà il falò dopo 4 ore. Maria De Filippi in un intervista dichiara : Sono rimasta scioccata” ecco cosa ha rivelato la conduttrice

Temptations Island è uno dei programmi estivi più seguiti di sempre, in cui diverse coppie vengono separate e vengono allontanate dai loro partner convivendo con ragazzi e ragazze single. Il programma che andrà in onda tra pochi giorni, vedrà coppie già viste in TV e uscite dal programma di Uomini e Donne.

Pare però che qualcosa già sia andata storta nella prima puntata di Temptation Island. A quanto pare infatti, a raccontare l’indiscrezione è stata proprio Maria De Filippi in un intervista a Radio Deejay dove ha svelato l’assurda vicenda avvenuta nella prima puntata del programma.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia,riconfermato anche quest’anno, inizierà subito con un forte confronto di una coppia che metterà a dura prova il loro percorso all’interno del programma. A portare i due ragazzi ad un confronto immediato, pare siano state alcune parole e una dura rivelazione della giovane fidanzata su alcuni particolari intimi che riguardavano i loro rapporti. Il video è stato mostrato subito dopo al giovane che non ha preso bene le parole della sua ragazza scoppiando a piangere.

Una coppia si è lasciata

A rivelare la tragica reazione del giovane concorrente, è stata proprio Maria De Filippi. La conduttrice infatti, racconta che dopo 4 uno il ragazzo ha voluto il confronto immediato con la sua ragazza, portandola al falò. Dopo un lungo confronto il giovane ragazzo arriva alla conclusione di voler lasciare la ragazza. Al momento non si conosce ancora chi sia la coppia, ma chi sarà a dirsi addio tra Vittorio e Katia, Andre e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, Arcangelo e Nunzia o Massim e Ilaria? Ne vedremo delle belle.