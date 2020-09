Temptation Island, chi sono Serena e Davide: età, vita privata e curiosità

Serena e Davide sono una delle coppie più note di Temptation Island e la loro relazione è contraddistinta da una grande gelosia

Scopriamo tutti i dettagli relativi alla coppia formata da Serena e Davide!

Chi sono Serena e Davide

Serena Spena ha 25 anni ed è di Napoli. Classe 1995, ha sempre avuto la passione per il mondo della moda e delle passerelle. Al momento è impegnata in un negozio di bomboniere, di cui è proprietaria, nel capoluogo partenopeo, e in uno di arredamento.

Davide Varriale è nasce a Soccavo, in provincia di Napoli. Ha una sorella, Ilaria, e due fratelli, Riccardo e Matteo. Ha diverse passioni, tra cui il cinema, la letteratura e l’arte. Sarebbe anche un abile disegnatore.

La coppia a Temptation Island

Serena Spena e Davide Varriale formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il programma condotto da Alessia Marcuzzi.

I due sono fidanzati da 2 anni e 8 mesi e hanno deciso di partecipare alla trasmissione di Canale 5 per mettere alla prova il loro rapporto.

La relazione è in crisi a causa della profonda gelosia di lui, che a detta di Serena starebbe sgretolando la loro storia.

A detta di Davide, la sua gelosia sarebbe emersa con particolare forza a causa del loro passato: entrambi, infatti, erano fidanzati con i loro rispettivi partner quando si sono conosciuti.

Se Davide pare ci abbia messo poco per lasciarsi il passato alle spalle, lo stesso non si direbbe per Serena, che sarebbe ricaduta più volte con il suo ex durante il primo anno di relazione con Davide.

Davide è finito al centro dell’attenzione mediatica per alcune frasi pronunciate nel corso della trasmissione:

“Non la reputo degna, ho il controllo sulla sua mente. Le ho tolto tutto, amiche, social, palestra.”

Il giovane è stato accusato di avere una mentalità retrograda e pericolosa, dalla quale ogni donna dovrebbe cautelarsi e allontanarsi.