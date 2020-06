Temptation Island 2020 torna su Canale 5 con la nuova edizione del dating show, scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative al programma

Approfondiamo insieme tutti i dettagli relativi alla nuova edizione di Temptation Island: le coppie partecipanti, la data di inizio, i conduttori e tutte le sorprese che ci aspettano!

Il rispetto delle norme di sicurezza

Temptation Island 2020 si svolgerà quest’anno nel totale rispetto delle norme di sicurezza. A farlo sapere è lo stesso conduttore, che attraverso alcuni post sui social, ha fornito al pubblico alcune delucidazioni.

I protagonisti del dating show non indosseranno la mascherina e la distanza sociale non sarà un problema. Il motivo? Evidentemente Maria De Filippi ha realizzato quanto aveva promesso: ha obbligato i partecipanti all’isolamento o ha fatto fare il tampone a tutti.

Insomma, via libera a massaggi per spalmare la crema solare, abbracci, coccole ed eventuali baci con tentatori e tentatrici.

I tentatori

Non sono ancora noti tutti i i nomi dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Come sempre, saranno giovani e adulti molto affascinanti, pescati tra alcuni personaggi semi sconosciuti e altri del tutto ignoti.

Avranno il compito di sedurre i membri delle coppie partecipanti nei rispettivi villaggi o semplicemente di offrire supporto, per aiutarle i concorrenti a mettersi in discussione.

Tra i seduttori, al momento, l’unico nome confermato è quello di Alessandro Basciano, imprenditore 30enne ed ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a “Uomini e donne”.

Le coppie protagoniste

Com’è risaputo, quest’anno Temptation Island vedrà la partecipazione insieme di coppie vip e nip. Non sono chiare le ragioni di questa scelta: forse la produzione del programma ha avuto difficoltà nella selezione di coppie ignote a causa del lockdown.

I motivi non sono stati rivelati, ma ciò che è confermato è che quest’anno andrà in onda anche Temptation Island VIP, con protagoniste le sole coppie famose.

Tornando all’edizione mista di Temptation Island 2020, i nomi di 4 coppie partecipanti sono stati rivelati sino ad ora. Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Antonio e Annamaria, e Valeria e Ciavy.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia torna in prima serata su Canale 5 dopo l’esperienza raccolta con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’ex soubrette e protagonista di Non è la Rai, è impegnata da diverso tempo con Pietro Delle Piane; l’uomo è diventato noto in tv soprattutto per la lite con Barbara D’Urso, avvenuta in diretta durante uno dei programmi della conduttrice.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

La seconda coppia è quella formata da Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. La Nazzaro ha 42 anni ed è fidanzata con lo sportivo da quasi 3 anni. Ha rivelato che è grazie ad Amoruso se ora crede nell’amore: l’uomo ha avuto pazienza e determinazione. La donna, però, adesso vorrebbe che la loro storia prendesse una piega precisa e, per spingere il duo al cambiamento, ha deciso di partecipare al dating show.

Valeria e Ciavy

La terza coppia è quella formata da due elementi ignoti, Valeria, 27 anni, e Ciavy, 35 anni. I due stanno insieme da 4 anni e, a detta della giovane, il fidanzato pretenderebbe ampia libertà senza però concederla alla partner. Ciavy non si sente pronto per una convivenza e non è sicuro neanche dei suoi sentimenti: teme che a Temptation Island possa essere facilmente sedotto. Valeria, invece, non desidera altro che i due tornino a essere quelli di un tempo.

Antonio e Annamaria

La quarta e ultima coppia nota al momento è quella costituita da Antonio e Annamaria, entrambi campani. Lei ha 43 anni, mentre lui 33. Hanno deciso di partecipare al dating show per testare la solidità del loro rapporto dopo una serie di leggerezze commesse dall’uomo che ha ammesso i suoi errori a telecamere accese.

Rimaniamo in attesa di scoprire quali saranno le altre coppie che parteciperanno quest’anno al programma di Canale 5.

Chi condurrà lo show

Anche quest’anno è stata riconfermata la presenza dell’amatissimo conduttore Filippo Bisciglia. L’ex concorrente del Grande Fratello e partner della nota showgirl Pamela Camassa torna al timone del programma di Canal 5, di cui è ormai un volto simbolo.

Filippo Bisciglia stesso ha confermato la sua presenza a Temptation Island attraverso vari post sui social, dov’è molto seguito. Sarà ancora una volta lui, quindi, a ripetere l’ormai iconica frase “Ho un video per te!”.

Quando riparte Temptation Island 2020

Temptation Island 2020 torna su Canale 5 a partire da giovedì, 2 luglio 2020. Il programma sarebbe dovuto iniziare martedì, 7 luglio 2020, ma si è scelto di anticiparlo di quali una settimana.

Il programma cult dell’estate, prodotto da Fascino Pgt con Maria De Filippi, torna ad accompagnare il pubblico in questi mesi. Filippo Bisciglia, la troupe e il cast da giorni sono sbarcati in Sardegna, nell’ormai noto villaggio dell’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Puglia.

Per scoprire cosa accadrà nella nuova edizione del programma, non vi resta che sintonizzarvi in prima serata su Canale 5, giovedì 2 luglio 2020, alle 21.25 su Canale 5. Lo show andrà in onda per un totale di sei puntate.

Il ritorno di Alessia Marcuzzi

A ottobre 2020, invece, tornerà Temptation Island VIP, il programma che segue il medesimo format, ma che vede protagoniste sole coppie note del mondo dello spettacolo italiano.

Al timone della trasmissione vi sarà, per il secondo anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. Non è ancora noto il giorno di inizio del programma, ma il mese di ottobre sembra ormai essere ufficializzato.