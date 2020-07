Temptation Island, chi sono i tentatori e le tentatrici? Nomi famosi e novità

Temptation Island torna su Canale 5 con una nuova edizione dal 2 luglio 2020, scopriamo chi saranno i tentatori che metteranno in crisi le coppie protagoniste

Vediamo insieme chi saranno i tentatori e le tentatrici che conviveranno con le fidanzate e i fidanzati della nuova edizione del programma di Canale 5, Temptation Island!

Il ritorno di Temptation Island

Manca davvero pochissimo al ritorno di Temptation Island. L’appuntamento è per stasera, 2 luglio 2020, dove avremo modo di assistere alla stagione 2020 del programma di Canale 5, che, come sempre, avrà protagoniste 6 coppie.

Le coppie in questione metteranno alla prova il loro amore, trascorrendo 21 giorni separati in due isole diverse, in compagnia di gruppi di tentatori e di tentatrici. Il tutto sotto lo sguardo di milioni di italiani e l’attenta supervisione del conduttore, Filippo Bisciglia.

L’uomo farà a ciascuno il resoconto di ciò che sta avvenendo in una stagione che si preannuncia elettrizzante per le coppie e per i single.

Chi sono i tentatori

Se tra le coppie i nomi sono già stati resi noti con anticipo, ancora qualche dubbio resta sulle identità delle tentatrici e dei tentatori di Temptation Island.

A svelare qualche dettaglio riguardante le figure in questione ci ha pensato Amedeo Venza di Uomini e Donne. L’uomo aveva raccontato che i single della nuova edizione di Temptation Island fossero già partiti per Roma, dove sarebbero rimasti in un albergo per 3 giorni.

Successivamente, sarebbero partiti per la Sardegna, dove sarebbero iniziate le riprese della prima puntata. Pochi i dettagli svelati sulle identità dei tentatori, che tuttavia saranno

“dei graditissimi volti del programma Uomini e Donne”.

La maggior parte dei tentatori della nuova edizione del programma di Canale 5, quindi, saranno volti noti, ai quali il pubblico si è già affezionato. Tra questi, molto gettonato è il nome di Alessandro Basciano, ex corteggiatore della tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche.