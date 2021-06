Temptation Island, chi sono Federico e Floriana: la sesta coppia è già nella bufera, ecco perchè

Poco fa, sul canale ufficiale di Instagram, è stata annunciata la sesta coppia di Temptation Island. Scopriamo tutto su Federico e Floriana. Il web tuona ”Che degrado!”.

Secondo quanto annunciato nelle ultime ore, per la gioia dei fedelissimi della trasmissione di Canale 5, che anche quest’anno vedrà al suo timone Filippo Bisciglia, Temptation Island partirà il prossimo 30 Giugno 2021.

Già diverse le coppie annunciate, tra le quali quella di Alessandro e Jessica, Ste e Claudia, e Valentina e Tommaso.

Stavolta è il turno della coppia formata da Federico e Floriana, già finita al centro delle polemiche, per le parole pronunciate da Federico.

Scopriamo tutto sulla coppia sicula, e sul motivo che li ha condotti a partecipare a Temptation Island.

Temptation Island, ecco la sesta coppia ufficiale

Lui 34 anni, lei 21 anni di origini siciliane, stanno insieme da due anni. Il motivo che li ha spinti a mettere alla prova la loro relazione?

A spiegarlo è Floriana, la quale nel video di presentazione ha rivelato che Federico ha ”smesso di corteggiarla” come un tempo, e inoltre sembrerebbe che a sua detta, abbia iniziato a ”darla per scontata”.

Per cui l’intento della bella palermitana è capire se lui è ancora innamorata di lei o se stanno insieme ”per abitudine”.

A prendere la parola è poi Federico. Ciò che ha detto ha scatenato subito la bufera sui social!

Federico di Temptation Island sotto accusa: ”Che degrado!”

”Vado lì e quello che succede, succede” e ”Ora è mia e non me la leva più nessuno”, sono le due frasi che hanno fatto storcere il naso ai numerosissimi utenti che per la prima volta hanno visualizzato il video di presentazione della sesta coppia ufficiale della trasmissione.

C’è chi ha accusato Federico di avere una mentalità ”retrograda” riferendosi a Federica quasi come ad un ”oggetto”, e chi ha avvertito l’intenzione nelle parole del 31 di Palermo di ”cornificare” la sua amata, ancor prima dell’inizio dell’avventura.

”Ne vedremo delle belle!” scrivono altri, che già hanno il sentore che questa sarà tra le coppie, quella che farà maggiormente parlare di se!