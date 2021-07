Prosegue il viaggio nei sentimenti delle sei coppie dell’atteso reality di Canale 5. Stasera in onda emozioni a non finire: ecco le incredibili anticipazioni!

Una coppia potrebbe già essere scoppiata a causa di un presunto tradimento, mentre la situazione si complica per uno dei fidanzati costretto a vedere un filmato impensabile: cosa sarà accaduto?

Temptation Island cambia giorno: quando va in onda

La nuova edizione di Temptation Island ha debuttato mercoledì scorso tra le polemiche dei detrattori e l’attesa convulsa dei fan.

Di certo non è un programma che lascia indifferente l’opinione pubblica, poiché va a toccare la sfera più intima dei sentimenti e delle complessità del rapporto di coppia in cui molti si immedesimano.

Per la seconda puntata arriva però già un cambio di giornata, che potrebbe destabilizzare il pubblico. Andrà infatti in onda stasera lunedì 5 luglio 2021 a partire dalle 21.20 sempre su Canale 5. Non è chiaro se si tratta di una scelta temporanea o di un cambio definitivo ma di sicuro il popolo degli appassionati attende notizie!

Temptation Island, SPOILER 2° puntata: filmati da brividi, eliminazione in arrivo?

I fan sono anche sempre in attesa di nuovi spoiler su cosa sta accadendo nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate. Da quanto emerge dalle prime indicazioni alcuni equilibri sono già saltati e stasera ne vedremo davvero delle belle!

La prima indiscrezione riguarda la coppia più discussa delle sei, quella formata da Tommaso e Valentina. Tra i due ci sono molti anni di differenza (lui 21enne e lei 40enne) ma quello che più li separa è la forte gelosia di Tommaso, che già è emersa nella prima puntata.

Nella seconda, Filippo Bisciglia raggiungerà all’improvviso il villaggio delle fidanzate per comunicare a Valentina di avere un filmato da doverle mostrare.

“Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere”.

La donna si recherà nel Pinnetu a vedere il filmato.. e pare che potrebbe addirittura vedere le prove dell’impensabile tradimento del fidanzato con una delle tentatrici. Come reagirà Valentina?

Altre indiscrezioni parlano di un falò di confronto immediato e di una conseguente eliminazione di una delle coppie: sarà proprio quella di Tommaso e Valentina?

La seconda coppia a rischio è quella formata da Alessio Tanoni e Natascia Zagato. I due hanno iniziato il percorso molto uniti ma già dai primi giorni la ragazza ha mostrato insofferenza per il rapporto di coppia e il fidanzato ha osservato con apprensione i primi filmati in compagnia dei single.

Questa puntata sappiamo che proprio Alessio vedrà al falò un filmato che lo scioccherà al punto da spingerlo ad abbandonare il tronco per riflettere, con tanto di lacrime che gli rigano il volto. Cosa avrà visto di così toccante?

Per scoprire nei dettagli cosa accadrà non resta che incollarsi davanti allo schermo questa sera e continuare a seguirci per altre piccanti indiscrezioni su Temptation Island!

