Temptation Island, anticipazioni: Speranza e Antonio in crisi, nuovi falò

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento della trasmissione di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi.

Approfondiamo insieme tutte le dinamiche che avranno luogo a Temptation Island!

Anticipazioni Temptation Island: falò di confronto tra Alberto e Speranza

Oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, andrà in onda la quarta puntata dell’ottava edizione di Temptation Island.

La trasmissione, condotta da Alessia Marcuzzi, è stata caratterizzata da grandi colpi di scena sin dall’inizio.

Sono cinque le coppie reduci di quest’edizione, che rimangono ancora sull’isola per mettere alla prova i sentimenti.

Tra i protagonisti della puntata di oggi vi saranno Alberto e Speranza. La donna è molto angosciata a causa dei filmati che le sono stati mostrati negli ultimi falò.

Speranza deve scegliere se chiedere o meno il falò di confronto al suo Alberto, per sentire come giustifica i suoi comportamenti e se ha intenzione di uscire dal programma al suo fianco.

Alberto, in realtà, sembra molto preso da una tentatrice in particolare, Nunzia, e inoltre ha ammesso di non amare più Speranza come un tempo.

Visti i comportamenti e le parole dell’uomo, potrebbe essere Speranza a voler abbandonare il programma da sola!

Serena e Davide al falò di confronto, Antonio in crisi

Nell’appuntamento di oggi di Temptation Island, il pubblico assisterà alla crisi di Serena e Davide.

La coppia, che era entrata nel programma per attenuare l’eccessiva possessività del ragazzo, pare non abbia visto miglioramenti da questo punto di vista.

Anzi, Davide vorrebbe lasciare la trasmissione proprio per la forte gelosia nutrita nei confronti della ragazza. Serena cederà e accetterà il falò di confronto?

Nel frattempo, Alessia Marcuzzi mostrerà dei filmati sconvolgenti ad Antonio, che apparirà sempre più in crisi.

Grande attesa anche per la coppia formata da Nello e Carlotta, come finirà tra i due?

Per scoprirlo non rimane altro che sintonizzarsi stasera su Canale 5!